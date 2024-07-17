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Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки повреждения могил в Кузбассе - РИА Новости, 17.07.2024
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04:46 17.07.2024 (обновлено: 05:23 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/mogily-1960154294.html
Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки повреждения могил в Кузбассе
Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки повреждения могил в Кузбассе - РИА Новости, 17.07.2024
Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки повреждения могил в Кузбассе
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и ее результатах после повреждения двумя подростками 166 могил в кузбасском селе, среди... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:46
2024-07-17T05:23
россия
кемеровская область
новокузнецкий район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и ее результатах после повреждения двумя подростками 166 могил в кузбасском селе, среди которых были и воинские захоронения, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Во вторник сообщалось, что два пьяных подростка, приехавшие в село Березово Новокузнецкого района из Новокузнецка, повредили на местном кладбище 166 могил, среди которых были и воинские захоронения, в том числе – участников СВО. По данному факту СУ СК по Кемеровской области начало доследственную проверку. Прокуратура Кузбасса также проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "Во исполнение поручения Председателя СК России и.о. руководителя СУ по Кемеровской области – Кузбассу Кустовым А.М. в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240714/bastrykin-1959619649.html
россия
кемеровская область
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россия, кемеровская область, новокузнецкий район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки повреждения могил в Кузбассе

Бастрыкин запросил доклад о проверке повреждения подростками могил в Кузбассе

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и ее результатах после повреждения двумя подростками 166 могил в кузбасском селе, среди которых были и воинские захоронения, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Во вторник сообщалось, что два пьяных подростка, приехавшие в село Березово Новокузнецкого района из Новокузнецка, повредили на местном кладбище 166 могил, среди которых были и воинские захоронения, в том числе – участников СВО. По данному факту СУ СК по Кемеровской области начало доследственную проверку. Прокуратура Кузбасса также проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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"Во исполнение поручения Председателя СК России и.о. руководителя СУ по Кемеровской области – Кузбассу Кустовым А.М. в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
 
РоссияКемеровская областьНовокузнецкий районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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