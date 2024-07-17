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Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве - РИА Новости, 17.07.2024
Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
Обвинения Вероники Сузуки в домогательствах к ее сыну Георгию всего лишь попытка "состричь деньги", заявил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион изданию... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:05
2024-07-17T16:05
2024-07-17T16:05
митрополит иларион (алфеев)
происшествия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обвинения Вероники Сузуки в домогательствах к ее сыну Георгию всего лишь попытка "состричь деньги", заявил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион изданию РБК."Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как "состричь" с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство", — рассказал митрополит.Иларион также добавил, что отвергает обвинения в домогательствах к Георгию Сузуки и готов ответить на них в суде.Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) девятого июля рассказал РИА Новости, что стал жертвой вымогательства – мать его бывшего иподиакона Георгия Сузуки Вероника Сузуки требовала от архиерея 384 тысячи евро за уничтожение записей, которые Георгий, по словам митрополита, делал в его доме при помощи скрытых устройств.
https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html
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митрополит иларион (алфеев), происшествия
Митрополит Иларион (Алфеев), Происшествия
Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
Митрополит Иларион считает обвинения в домогательствах попыткой состричь деньги