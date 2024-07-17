https://ria.ru/20240717/mir-1960159455.html
Карты "Мир" в Мьянме можно использовать в 27 местах
Карты "Мир" в Мьянме можно использовать в 27 местах - РИА Новости, 17.07.2024
Карты "Мир" в Мьянме можно использовать в 27 местах
Карты российской платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма можно использовать в 27 популярных у туристов местах, в том числе в отелях, барах, магазинах,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:35
2024-07-17T06:35
2024-07-17T06:35
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма можно использовать в 27 популярных у туристов местах, в том числе в отелях, барах, магазинах, ресторанах, а также в стоматологической клинике, следует из находящегося в распоряжении РИА Новости документа. Накануне посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что российские карты "Мир" начали работать в стране в ограниченном порядке, причем расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время. Согласно официальному документу, по состоянию на 16 июля 2024 года карты "Мир" принимают в 27 местах, расположенных в ключевых городах Мьянмы - Янгоне, Нейпьидо и Мандалае. Предприятия, первыми начавшие принимать российские карты в Мьянме, включают в себя отели, рестораны и бары. Также в список попали стоматологическая клиника и гольф-клуб, находящиеся в Янгоне. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России.
https://ria.ru/20240706/platezhi-1957872183.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мьянма, янгон (город), нейпьидо, россия, карта "мир"
В мире, Мьянма, Янгон (город), Нейпьидо, Россия, Карта "Мир"
Карты "Мир" в Мьянме можно использовать в 27 местах
Карты "Мир" в Мьянме можно использовать в 27 популярных у туристов местах
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма можно использовать в 27 популярных у туристов местах, в том числе в отелях, барах, магазинах, ресторанах, а также в стоматологической клинике, следует из находящегося в распоряжении РИА Новости документа.
Накануне посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что российские карты "Мир" начали работать в стране в ограниченном порядке, причем расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время.
Согласно официальному документу, по состоянию на 16 июля 2024 года карты "Мир" принимают в 27 местах, расположенных в ключевых городах Мьянмы - Янгоне
, Нейпьидо
и Мандалае
.
Предприятия, первыми начавшие принимать российские карты в Мьянме, включают в себя отели, рестораны и бары. Также в список попали стоматологическая клиника и гольф-клуб, находящиеся в Янгоне.
О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена.
В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии
из России
.