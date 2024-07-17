https://ria.ru/20240717/minsk-1960191522.html

Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС

Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС - РИА Новости, 17.07.2024

Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС

Белоруссия в рамках членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) настроена на глубокое и практическое взаимодействие с организацией, заявил РИА... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:10

2024-07-17T11:10

2024-07-17T11:10

в мире

белоруссия

минск

пекин

юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )

шос

оон

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Белоруссия в рамках членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) настроена на глубокое и практическое взаимодействие с организацией, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. "Мы сейчас активно изучаем, все наши отраслевые министерства изучают повестку - на ближайшие месяцы и дальше на перспективу - участия в различных форматах и мероприятиях. Нас ждет очень глубокое и практическое взаимодействие", - сообщил он агентству на полях ООН, оценивая перспективы членства Минска в ШОС. По оценкам Амбразевича, данная организация не только является политической структурой, которая распространила влияние и членство целиком на европейский континент, но и включает целую сеть очень практических форматов взаимодействия. "Поэтому это будет большая и серьезная работа, которая призвана, безусловно, сформулировать добавленную стоимость для сотрудничества с этими государствами, с которыми у нас, конечно, есть двусторонняя повестка", - уточнил он. Ранее в июле было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск, ранее имевший статус наблюдателя в организации, стал десятым участником ШОС. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.

https://ria.ru/20240711/shos-1959100704.html

https://ria.ru/20231101/shos-1906638357.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, пекин, юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии ), шос, оон