Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС
МИД Белоруссии: Минск настроен на глубокое и практическое взаимодействие с ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ООН, 17 июл - РИА Новости. Белоруссия в рамках членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) настроена на глубокое и практическое взаимодействие с организацией, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.
"Мы сейчас активно изучаем, все наши отраслевые министерства изучают повестку - на ближайшие месяцы и дальше на перспективу - участия в различных форматах и мероприятиях. Нас ждет очень глубокое и практическое взаимодействие", - сообщил он агентству на полях ООН, оценивая перспективы членства Минска в ШОС.
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По оценкам Амбразевича, данная организация не только является политической структурой, которая распространила влияние и членство целиком на европейский континент, но и включает целую сеть очень практических форматов взаимодействия.
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"Поэтому это будет большая и серьезная работа, которая призвана, безусловно, сформулировать добавленную стоимость для сотрудничества с этими государствами, с которыми у нас, конечно, есть двусторонняя повестка", - уточнил он.
Ранее в июле было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск, ранее имевший статус наблюдателя в организации, стал десятым участником ШОС. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.
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