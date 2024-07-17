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Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС - РИА Новости, 17.07.2024
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11:10 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/minsk-1960191522.html
Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС
Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС - РИА Новости, 17.07.2024
Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС
Белоруссия в рамках членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) настроена на глубокое и практическое взаимодействие с организацией, заявил РИА... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:10
2024-07-17T11:10
в мире
белоруссия
минск
пекин
юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )
шос
оон
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Белоруссия в рамках членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) настроена на глубокое и практическое взаимодействие с организацией, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. "Мы сейчас активно изучаем, все наши отраслевые министерства изучают повестку - на ближайшие месяцы и дальше на перспективу - участия в различных форматах и мероприятиях. Нас ждет очень глубокое и практическое взаимодействие", - сообщил он агентству на полях ООН, оценивая перспективы членства Минска в ШОС. По оценкам Амбразевича, данная организация не только является политической структурой, которая распространила влияние и членство целиком на европейский континент, но и включает целую сеть очень практических форматов взаимодействия. "Поэтому это будет большая и серьезная работа, которая призвана, безусловно, сформулировать добавленную стоимость для сотрудничества с этими государствами, с которыми у нас, конечно, есть двусторонняя повестка", - уточнил он. Ранее в июле было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск, ранее имевший статус наблюдателя в организации, стал десятым участником ШОС. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.
https://ria.ru/20240711/shos-1959100704.html
https://ria.ru/20231101/shos-1906638357.html
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в мире, белоруссия, минск, пекин, юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии ), шос, оон
В мире, Белоруссия, Минск, Пекин, Юрий Амбразевич (заместитель министра иностранных дел Белоруссии ), ШОС, ООН
Минск настроен на практическое взаимодействие с ШОС

МИД Белоруссии: Минск настроен на глубокое и практическое взаимодействие с ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Белоруссия в рамках членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) настроена на глубокое и практическое взаимодействие с организацией, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.
"Мы сейчас активно изучаем, все наши отраслевые министерства изучают повестку - на ближайшие месяцы и дальше на перспективу - участия в различных форматах и мероприятиях. Нас ждет очень глубокое и практическое взаимодействие", - сообщил он агентству на полях ООН, оценивая перспективы членства Минска в ШОС.
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По оценкам Амбразевича, данная организация не только является политической структурой, которая распространила влияние и членство целиком на европейский континент, но и включает целую сеть очень практических форматов взаимодействия.
«
"Поэтому это будет большая и серьезная работа, которая призвана, безусловно, сформулировать добавленную стоимость для сотрудничества с этими государствами, с которыми у нас, конечно, есть двусторонняя повестка", - уточнил он.
Ранее в июле было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск, ранее имевший статус наблюдателя в организации, стал десятым участником ШОС. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.
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В миреБелоруссияМинскПекинЮрий Амбразевич (заместитель министра иностранных дел Белоруссии )ШОСООН
 
 
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