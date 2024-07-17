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Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 17.07.2024
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11:07 17.07.2024 (обновлено: 13:52 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/mid-1960191106.html
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 17.07.2024
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню, заявил официальный... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:07
2024-07-17T13:52
китай
в мире
сша
тайвань
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ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.&quot;Американская сторона, игнорируя решительные протесты и неоднократные представления со стороны Китая, продолжила продавать оружие Тайваню, предпринимая ряд действий, серьезно нарушающих коренные интересы Китая и разрушающих двустороннее политическое взаимодоверие&quot;, — сказал он.Из-за этого, отметил дипломат, Китай решил приостановить новый раунд консультаций с США по контролю над вооружениями и нераспространению.Он подчеркнул, что ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на американской стороне."Китай готов поддерживать взаимодействие с США по вопросам международного контроля над вооружениями на основе взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, однако США должны уважать коренные интересы Китая, создавать необходимые условия для двустороннего диалога и взаимодействия", — добавил Линь Цзянь.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после того как остров посетила тогдашняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240627/tayvan-1955834004.html
https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html
https://ria.ru/20240616/tayvan-1953193475.html
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китай, в мире, сша, тайвань
Китай, В мире, США, Тайвань
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

МИД: Китай приостановил консультации из-за продажи США вооружения Тайваню

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
«

"Американская сторона, игнорируя решительные протесты и неоднократные представления со стороны Китая, продолжила продавать оружие Тайваню, предпринимая ряд действий, серьезно нарушающих коренные интересы Китая и разрушающих двустороннее политическое взаимодоверие", — сказал он.

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Из-за этого, отметил дипломат, Китай решил приостановить новый раунд консультаций с США по контролю над вооружениями и нераспространению.
Он подчеркнул, что ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на американской стороне.
"Китай готов поддерживать взаимодействие с США по вопросам международного контроля над вооружениями на основе взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, однако США должны уважать коренные интересы Китая, создавать необходимые условия для двустороннего диалога и взаимодействия", — добавил Линь Цзянь.
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Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года, после того как остров посетила тогдашняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
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