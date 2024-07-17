https://ria.ru/20240717/mh17-1960175804.html

Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге

Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге - РИА Новости, 17.07.2024

Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге

Россия решительно заявляет, что не причастна к крушению рейса МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявили в посольстве РФ в Нидерландах. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:53

2024-07-17T09:53

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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Россия решительно заявляет, что не причастна к крушению рейса МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявили в посольстве РФ в Нидерландах. "Решительно заявляем, что Российская Федерация не причастна к крушению рейса МН17. Все утверждения об ином не соответствуют действительности", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса МН17. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.

https://ria.ru/20240617/krusheniyu-1953542694.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, донецкая народная республика, гаага, оон, mh17. расследование