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Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге - РИА Новости, 17.07.2024
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09:53 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/mh17-1960175804.html
Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге
Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге - РИА Новости, 17.07.2024
Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге
Россия решительно заявляет, что не причастна к крушению рейса МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявили в посольстве РФ в Нидерландах. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:53
2024-07-17T09:53
в мире
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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Россия решительно заявляет, что не причастна к крушению рейса МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявили в посольстве РФ в Нидерландах. "Решительно заявляем, что Российская Федерация не причастна к крушению рейса МН17. Все утверждения об ином не соответствуют действительности", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса МН17. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
https://ria.ru/20240617/krusheniyu-1953542694.html
https://ria.ru/20240617/russia-1953487250.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, гаага, оон, mh17. расследование
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Гаага, ООН, MH17. Расследование
Россия не причастна к крушению рейса МН17, заявило посольство в Гааге

Посольство в Гааге: Россия не причастна к катастрофе МН17 на востоке Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Россия решительно заявляет, что не причастна к крушению рейса МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявили в посольстве РФ в Нидерландах.
"Решительно заявляем, что Российская Федерация не причастна к крушению рейса МН17. Все утверждения об ином не соответствуют действительности", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17
17 июня, 23:55
В посольстве подчеркнули, что Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса МН17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17
17 июня, 17:44
 
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