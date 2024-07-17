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России не дали расследовать крушение MH17, заявило посольство в Гааге - РИА Новости, 17.07.2024
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09:42 17.07.2024 (обновлено: 09:56 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/mh17-1960175094.html
России не дали расследовать крушение MH17, заявило посольство в Гааге
России не дали расследовать крушение MH17, заявило посольство в Гааге - РИА Новости, 17.07.2024
России не дали расследовать крушение MH17, заявило посольство в Гааге
Россия была лишена возможности полноценно участвовать в техническом и уголовном расследованиях крушения рейса MH17, произошедшего 10 лет назад - 17 июля 2014... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:42
2024-07-17T09:56
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mh17. расследование
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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Россия была лишена возможности полноценно участвовать в техническом и уголовном расследованиях крушения рейса MH17, произошедшего 10 лет назад - 17 июля 2014 года на востоке Украины, заявили в российском посольстве в Гааге. "Инициированные нидерландской стороной техническое расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы не отвечали обозначенным в резолюции Совета Безопасности ООН критериям. Наша страна была лишена возможности полноценно в них участвовать", - говорится в заявлении дипмиссии. Как отмечается, представленный Россией колоссальный объем данных не был учтен. При этом, как напомнили в посольстве, в состав Совместной следственной группы вошли государства, не только прямо заинтересованные в результате расследования ввиду своей вовлеченности в инцидент, но и политически ангажированные против России – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20240717/posolstvo-1960171406.html
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в мире, россия, гаага, украина, оон, mh17. расследование
В мире, Россия, Гаага, Украина, ООН, MH17. Расследование
России не дали расследовать крушение MH17, заявило посольство в Гааге

Посольство России: Москву лишили возможности участвовать в расследовании по MH17

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Россия была лишена возможности полноценно участвовать в техническом и уголовном расследованиях крушения рейса MH17, произошедшего 10 лет назад - 17 июля 2014 года на востоке Украины, заявили в российском посольстве в Гааге.
"Инициированные нидерландской стороной техническое расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы не отвечали обозначенным в резолюции Совета Безопасности ООН критериям. Наша страна была лишена возможности полноценно в них участвовать", - говорится в заявлении дипмиссии.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17
Вчера, 09:16
Как отмечается, представленный Россией колоссальный объем данных не был учтен.
При этом, как напомнили в посольстве, в состав Совместной следственной группы вошли государства, не только прямо заинтересованные в результате расследования ввиду своей вовлеченности в инцидент, но и политически ангажированные против России – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17
17 июня, 17:44
В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Родные пассажиров MH17 заявили об отсутствии новых данных от России
12 июня, 14:39
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.
МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Гаага выгораживает Киев в деле о крушении MH17, заявили в посольстве России
Вчера, 09:26
 
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