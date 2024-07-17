https://ria.ru/20240717/mh17-1960173280.html

Гаага выгораживает Киев в деле о крушении MH17, заявили в посольстве России

Гаага выгораживает Киев в деле о крушении MH17, заявили в посольстве России - РИА Новости, 17.07.2024

Гаага выгораживает Киев в деле о крушении MH17, заявили в посольстве России

Спустя десять лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины очевидно, что Гаага в ходе разбирательства занимается выгораживанием Киева, заявило российское... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:26

2024-07-17T09:26

2024-07-17T10:05

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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Спустя десять лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины очевидно, что Гаага в ходе разбирательства занимается выгораживанием Киева, заявило российское посольство в Нидерландах."Десять лет назад в небе над Донбассом произошло крушение следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", унесшее 298 человеческих жизней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства."По прошествии десяти лет с момента трагедии в небе над Донбассом очевидно, что официальная Гаага в ходе разбирательства по крушению рейса МН17 последовательно занимается выгораживанием киевских властей, намеренно игнорируя любые факты, которые указывали бы на их ответственность за катастрофу", - говорится в заявлении на сайте посольства.Как считает российская сторона, такой подход не служит установлению истины, а ведет к дальнейшей политизации дела."Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены", - заявили в посольстве."Десять лет назад в небе над Донбассом произошло крушение следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", унесшее 298 человеческих жизней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.Как отметили в дипмиссии, РФ с сожалением вынуждена констатировать, что за прошедшее время высокая степень политизации дела МН17 так и не позволила провести полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166."Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены", - заявили в посольстве.В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832272916.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736188415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, гаага, россия, mh17. расследование, николай винниченко, сергей лавров, украина, нидерланды