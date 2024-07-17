https://ria.ru/20240717/mer-1960156255.html

Участвующий в СВО мэр Большого Камня не признал вину по делу против него

Участвующий в СВО мэр Большого Камня не признал вину по делу против него - РИА Новости, 17.07.2024

Участвующий в СВО мэр Большого Камня не признал вину по делу против него

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, заявил, что не признает свою вину по возбужденного на него... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:38

2024-07-17T05:38

2024-07-17T05:38

специальная военная операция на украине

надеждинский район

сергей ефремов

приморский краевой суд

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, заявил, что не признает свою вину по возбужденного на него уголовному делу. В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. "Органы следствия и прокуратуры справедливо выполняют свою работу, исполняя законы, подписанные нашим лидером, своевременно и законно реагируя на мои заявления и ходатайства, в которых, кстати, нет признания мной моей вины. Ребята просто выполняют свою работу, и это, еще раз подчеркну, справедливо", - заявил Абушаев в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. Он также сообщил, что намерен вернуться в Приморье только после окончания СВО, потому что "не имеет права вернуться домой, не добив врага". В марте стало известно, что Абушаев назначен командиром добровольческого отряда "Тигр" после назначения ранее возглавлявшего отряд Сергея Ефремова вице-губернатором Приморья. Также Абушаев в своем канале сообщал, что награжден Орденом Мужества.

https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html

https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html

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надеждинский район, сергей ефремов, приморский краевой суд, происшествия