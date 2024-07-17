Рейтинг@Mail.ru
Медведев посетил военный полигон в Воронежской области - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 17.07.2024 (обновлено: 19:44 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960322325.html
Медведев посетил военный полигон в Воронежской области
Медведев посетил военный полигон в Воронежской области - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев посетил военный полигон в Воронежской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:16
2024-07-17T19:44
россия
воронежская область
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960344980_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_91c759f62df5213dfae14ea4bc81bea4.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками", - написал Медведев. Зампред Совбеза также опубликовал видео посещения полигона, в ходе которого он ознакомился с бытом военнослужащих, а также их подготовкой. Кроме этого, Медведев вручил ряду военнослужащих награды и пообщался с ними. Зампред Совбеза также возложил цветы к монументу в честь павших защитников.
https://ria.ru/20240704/voennye-1957465358.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960344980_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c1a203c34f5843be90ce67ba5af047a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воронежская область, дмитрий медведев
Россия, Воронежская область, Дмитрий Медведев
Медведев посетил военный полигон в Воронежской области

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает военный полигон Погоново в Воронежской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает военный полигон Погоново в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает военный полигон Погоново в Воронежской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
«
"Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками", - написал Медведев.
Зампред Совбеза также опубликовал видео посещения полигона, в ходе которого он ознакомился с бытом военнослужащих, а также их подготовкой. Кроме этого, Медведев вручил ряду военнослужащих награды и пообщался с ними. Зампред Совбеза также возложил цветы к монументу в честь павших защитников.
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников
4 июля, 17:41
 
РоссияВоронежская областьДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала