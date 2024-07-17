Медведев посетил военный полигон в Воронежской области
Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает военный полигон Погоново в Воронежской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает военный полигон Погоново в Воронежской области
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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"Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками", - написал Медведев.
Зампред Совбеза также опубликовал видео посещения полигона, в ходе которого он ознакомился с бытом военнослужащих, а также их подготовкой. Кроме этого, Медведев вручил ряду военнослужащих награды и пообщался с ними. Зампред Совбеза также возложил цветы к монументу в честь павших защитников.