https://ria.ru/20240717/medvedev-1960322325.html

Медведев посетил военный полигон в Воронежской области

Медведев посетил военный полигон в Воронежской области - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев посетил военный полигон в Воронежской области

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:16

2024-07-17T18:16

2024-07-17T19:44

россия

воронежская область

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960344980_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_91c759f62df5213dfae14ea4bc81bea4.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками", - написал Медведев. Зампред Совбеза также опубликовал видео посещения полигона, в ходе которого он ознакомился с бытом военнослужащих, а также их подготовкой. Кроме этого, Медведев вручил ряду военнослужащих награды и пообщался с ними. Зампред Совбеза также возложил цветы к монументу в честь павших защитников.

https://ria.ru/20240704/voennye-1957465358.html

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, воронежская область, дмитрий медведев