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Медведев выступил за принуждение Украины к миру только на условиях России - РИА Новости, 17.07.2024
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00:44 17.07.2024 (обновлено: 02:57 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141797.html
Медведев выступил за принуждение Украины к миру только на условиях России
Медведев выступил за принуждение Украины к миру только на условиях России - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев выступил за принуждение Украины к миру только на условиях России
Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:44
2024-07-17T02:57
россия
украина
ссср
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Никому в СССР (в отличие, кстати, от Америки) не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же - через принуждение б. Украины к миру исключительно на российских условиях", - отметил Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". Зампред Совбеза РФ добавил, что главной отличительной чертой "западных политиканов" является их умение "безостановочно врать". В качестве одного из примеров Медведев привел решение Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки после смены президента в США, когда "с приходом новых лиц в Белый дом все было выброшено в мировую помойку, как будто и не было ничего", хотя до этого Тегерану были даны обещания в рамках его ядерной программы.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141676.html
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россия, украина, ссср, дмитрий медведев, в мире
Россия, Украина, СССР, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев выступил за принуждение Украины к миру только на условиях России

Медведев: Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Никому в СССР (в отличие, кстати, от Америки) не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же - через принуждение б. Украины к миру исключительно на российских условиях", - отметил Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
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Медведев назвал момент, после которого конфликт с Украиной стал неизбежен
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Зампред Совбеза РФ добавил, что главной отличительной чертой "западных политиканов" является их умение "безостановочно врать". В качестве одного из примеров Медведев привел решение Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки после смены президента в США, когда "с приходом новых лиц в Белый дом все было выброшено в мировую помойку, как будто и не было ничего", хотя до этого Тегерану были даны обещания в рамках его ядерной программы.
 
РоссияУкраинаСССРДмитрий МедведевВ мире
 
 
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