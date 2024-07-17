https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141491.html

Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом

Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом

Западные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:40

2024-07-17T00:40

2024-07-17T00:40

дмитрий медведев

нато

сша

вашингтон (штат)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956938638_0:25:3070:1752_1920x0_80_0_0_d2ba6117a7b38066344c9d34007ebda0.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Разговаривать на Западе сейчас не с кем. Да и не о чем по большому счету. Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами - тяжелозадые недалекие вассалы США. Смысл их действий один - болтать одно, а делать совершенно другое, но главное - в ущерб интересам России", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". Зампред Совбеза напомнил об обещании Запада не расширять НАТО на восток, а также о документе по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года, который подтверждает это обещание, данное Москве. Несмотря на это, состоялось пять волн расширения Североатлантического альянса. "Типично уголовный подход, этакое "кидалово", которое на Западе красиво именуют "порядком, основанным на правилах". Как слово дал, так его и забрал. Неуклюжие попытки генсека НАТО (Йенса) Столтенберга откреститься от обнародованного в ФРГ документа лишь в очередной раз показали, с кем мы имеем дело "на темной стороне", - добавил он. Кроме того, Медведев отмечает многолетнюю работу Вашингтона по поддержке антироссийского курса на Украине. В частности, зампред Совбеза приводит в пример меморандум помощника по национальной безопасности США Энтони Лейка 1994 года, где тайно прорабатывался вопрос вступления Киева в НАТО, а также меморандум заместителя госсекретаря США Строуба Тэлбота по вопросам дальнейшего расширения НАТО на Восток, в котором предлагается не учитывать озабоченности РФ по вопросу вступления Украины в альянс. "Показательные экскурсы в новейшую историю прекрасно дополняются современными реалиями. А значит, абсолютно бессмысленно что-то и кому-то теперь "отвечать" или доказывать", - резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20240716/peregovory-1959944910.html

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141068.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, нато, сша, вашингтон (штат), россия