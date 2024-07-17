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Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом - РИА Новости, 17.07.2024
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00:40 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141491.html
Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом
Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом
Западные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:40
2024-07-17T00:40
дмитрий медведев
нато
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Разговаривать на Западе сейчас не с кем. Да и не о чем по большому счету. Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами - тяжелозадые недалекие вассалы США. Смысл их действий один - болтать одно, а делать совершенно другое, но главное - в ущерб интересам России", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". Зампред Совбеза напомнил об обещании Запада не расширять НАТО на восток, а также о документе по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года, который подтверждает это обещание, данное Москве. Несмотря на это, состоялось пять волн расширения Североатлантического альянса. "Типично уголовный подход, этакое "кидалово", которое на Западе красиво именуют "порядком, основанным на правилах". Как слово дал, так его и забрал. Неуклюжие попытки генсека НАТО (Йенса) Столтенберга откреститься от обнародованного в ФРГ документа лишь в очередной раз показали, с кем мы имеем дело "на темной стороне", - добавил он. Кроме того, Медведев отмечает многолетнюю работу Вашингтона по поддержке антироссийского курса на Украине. В частности, зампред Совбеза приводит в пример меморандум помощника по национальной безопасности США Энтони Лейка 1994 года, где тайно прорабатывался вопрос вступления Киева в НАТО, а также меморандум заместителя госсекретаря США Строуба Тэлбота по вопросам дальнейшего расширения НАТО на Восток, в котором предлагается не учитывать озабоченности РФ по вопросу вступления Украины в альянс. "Показательные экскурсы в новейшую историю прекрасно дополняются современными реалиями. А значит, абсолютно бессмысленно что-то и кому-то теперь "отвечать" или доказывать", - резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20240716/peregovory-1959944910.html
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сша
вашингтон (штат)
россия
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дмитрий медведев, нато, сша, вашингтон (штат), россия
Дмитрий Медведев, НАТО, США, Вашингтон (штат), Россия
Медведев объяснил, почему сейчас бессмысленно вести переговоры с Западом

Медведев: Запад находится под управлением США, разговаривать там не с кем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Разговаривать на Западе сейчас не с кем. Да и не о чем по большому счету. Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами - тяжелозадые недалекие вассалы США. Смысл их действий один - болтать одно, а делать совершенно другое, но главное - в ущерб интересам России", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".
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Зампред Совбеза напомнил об обещании Запада не расширять НАТО на восток, а также о документе по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года, который подтверждает это обещание, данное Москве. Несмотря на это, состоялось пять волн расширения Североатлантического альянса.
"Типично уголовный подход, этакое "кидалово", которое на Западе красиво именуют "порядком, основанным на правилах". Как слово дал, так его и забрал. Неуклюжие попытки генсека НАТО (Йенса) Столтенберга откреститься от обнародованного в ФРГ документа лишь в очередной раз показали, с кем мы имеем дело "на темной стороне", - добавил он.
Кроме того, Медведев отмечает многолетнюю работу Вашингтона по поддержке антироссийского курса на Украине. В частности, зампред Совбеза приводит в пример меморандум помощника по национальной безопасности США Энтони Лейка 1994 года, где тайно прорабатывался вопрос вступления Киева в НАТО, а также меморандум заместителя госсекретаря США Строуба Тэлбота по вопросам дальнейшего расширения НАТО на Восток, в котором предлагается не учитывать озабоченности РФ по вопросу вступления Украины в альянс.
"Показательные экскурсы в новейшую историю прекрасно дополняются современными реалиями. А значит, абсолютно бессмысленно что-то и кому-то теперь "отвечать" или доказывать", - резюмировал Медведев.
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00:33
 
Дмитрий МедведевНАТОСШАВашингтон (штат)Россия
 
 
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