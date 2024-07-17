https://ria.ru/20240717/medvedev-1960141336.html

"Свернуть шею" режиму в Киеве можно было и раньше, считает Медведев

"Свернуть шею" режиму в Киеве можно было и раньше, считает Медведев - РИА Новости, 17.07.2024

"Свернуть шею" режиму в Киеве можно было и раньше, считает Медведев

"Свернуть шею" киевскому режиму можно было еще в нулевые годы, однако подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:37

2024-07-17T00:37

2024-07-17T00:37

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Свернуть шею" киевскому режиму можно было еще в нулевые годы, однако подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда вмешательство стран НАТО было бы почти неизбежным, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вопрос в том, не стоило ли начать операцию раньше? Тут нет однозначного ответа. С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов. С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку очевидно, что и тогда вмешательство натовских стран было практически неизбежным, несмотря на все их заверения в дружбе и партнерстве с Россией", - заявил Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты". По его словам, в России "долго терпели", надеясь, что имеют дело "не с циничными и лживыми врагами", а с оппонентами, хоть и весьма недружественными. "Уважали их право на собственную позицию и стремились найти компромисс в спорных вопросах. Даже наблюдая оголтелую русофобскую политику Киева, развертывание военной инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от наших границ, унижения и притеснения наших соотечественников в Прибалтике, введение санкций, антикрымскую и антидонбасскую истерию. Не получилось. Пришлось перейти к прямому военному ответу в рамках СВО", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240717/rossiya-1960141204.html

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960140081.html

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дмитрий медведев, нато, киев, прибалтика, россия