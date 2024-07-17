https://ria.ru/20240717/medvedev-1960140197.html
Россия начала СВО в соответствии с уставом ООН, подчеркнул Медведев
Россия начала СВО в соответствии с уставом ООН, подчеркнул Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
Россия начала СВО в соответствии с уставом ООН, подчеркнул Медведев
Россия в случае со специальной военной операцией действовала в соответствии с уставом ООН, имея право применить силу в рамках самообороны и действуя на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:18
2024-07-17T00:18
2024-07-17T00:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
оон
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия в случае со специальной военной операцией действовала в соответствии с уставом ООН, имея право применить силу в рамках самообороны и действуя на упреждение, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Однако в случае угрозы нашей безопасности, независимости и суверенитету мы имели право применить силу в рамках самообороны, в том числе действуя на упреждение. Что и было сделано полностью в соответствии с Уставом ООН", - сказал Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты", рассуждая о том, стоило ли России начать спецоперацию раньше.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139665.html
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безопасность, россия, дмитрий медведев, оон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, ООН
Россия начала СВО в соответствии с уставом ООН, подчеркнул Медведев
Медведев: Россия в случае с СВО действовала в соответствии с уставом ООН