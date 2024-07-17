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Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
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00:12 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139816.html
Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев
Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2024
Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев
Документы, которые подписывали в свое время представители украинской элиты и которые должны были привести Украину в "натовский рай", оказались пустым звуком,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:12
2024-07-17T00:12
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Документы, которые подписывали в свое время представители украинской элиты и которые должны были привести Украину в "натовский рай", оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов народа, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью сайту "Аргументы и факты" он назвал решение бывшего президента Леонида Кучмы в 2003 году дополнить документы о нацбезопасности тезисом о натовском будущем Украины "первым и весьма неприятным звонком". Поведение другого украинского президента Виктора Ющенко, по словам зампреда Совбеза РФ, "уже не оставляло сомнений в курсе на интеграцию в НАТО и конфликт с Россией". "Видимо, значительная часть продажной, коррумпированной украинской элиты тогда реально поверила в атлантические перспективы своей несостоявшейся страны. Да и просто раскладывала "яйца в разные корзины" с учетом того, что их капиталы находились на Западе. С этими деятелями периодически подписывали малозначимые документы, подпитывая их веру в светлое атлантическое будущее. Сами по себе эти бумажки, которые якобы должны были привести Украину в "натовский рай", никакого значения не имели. Все они оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов украинского народа", - заявил Медведев.
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украина, россия, дмитрий медведев, леонид кучма, виктор ющенко, нато
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, НАТО
Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев

Медведев: документы с обещанием Украине "натовского рая оказались пустым звуком

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Документы, которые подписывали в свое время представители украинской элиты и которые должны были привести Украину в "натовский рай", оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов народа, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью сайту "Аргументы и факты" он назвал решение бывшего президента Леонида Кучмы в 2003 году дополнить документы о нацбезопасности тезисом о натовском будущем Украины "первым и весьма неприятным звонком". Поведение другого украинского президента Виктора Ющенко, по словам зампреда Совбеза РФ, "уже не оставляло сомнений в курсе на интеграцию в НАТО и конфликт с Россией".
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"Видимо, значительная часть продажной, коррумпированной украинской элиты тогда реально поверила в атлантические перспективы своей несостоявшейся страны. Да и просто раскладывала "яйца в разные корзины" с учетом того, что их капиталы находились на Западе. С этими деятелями периодически подписывали малозначимые документы, подпитывая их веру в светлое атлантическое будущее. Сами по себе эти бумажки, которые якобы должны были привести Украину в "натовский рай", никакого значения не имели. Все они оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов украинского народа", - заявил Медведев.
 
УкраинаРоссияДмитрий МедведевЛеонид КучмаВиктор ЮщенкоНАТО
 
 
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