Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев
Медведев: документы с обещанием Украине "натовского рая оказались пустым звуком
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Документы, которые подписывали в свое время представители украинской элиты и которые должны были привести Украину в "натовский рай", оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов народа, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью сайту "Аргументы и факты" он назвал решение бывшего президента Леонида Кучмы в 2003 году дополнить документы о нацбезопасности тезисом о натовском будущем Украины "первым и весьма неприятным звонком". Поведение другого украинского президента Виктора Ющенко, по словам зампреда Совбеза РФ, "уже не оставляло сомнений в курсе на интеграцию в НАТО и конфликт с Россией".
"Видимо, значительная часть продажной, коррумпированной украинской элиты тогда реально поверила в атлантические перспективы своей несостоявшейся страны. Да и просто раскладывала "яйца в разные корзины" с учетом того, что их капиталы находились на Западе. С этими деятелями периодически подписывали малозначимые документы, подпитывая их веру в светлое атлантическое будущее. Сами по себе эти бумажки, которые якобы должны были привести Украину в "натовский рай", никакого значения не имели. Все они оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов украинского народа", - заявил Медведев.