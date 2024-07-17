https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139816.html

Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев

Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2024

Обещанный Украине "натовский рай" оказался пустым звуком, заявил Медведев

Документы, которые подписывали в свое время представители украинской элиты и которые должны были привести Украину в "натовский рай", оказались пустым звуком,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:12

2024-07-17T00:12

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Документы, которые подписывали в свое время представители украинской элиты и которые должны были привести Украину в "натовский рай", оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов народа, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью сайту "Аргументы и факты" он назвал решение бывшего президента Леонида Кучмы в 2003 году дополнить документы о нацбезопасности тезисом о натовском будущем Украины "первым и весьма неприятным звонком". Поведение другого украинского президента Виктора Ющенко, по словам зампреда Совбеза РФ, "уже не оставляло сомнений в курсе на интеграцию в НАТО и конфликт с Россией". "Видимо, значительная часть продажной, коррумпированной украинской элиты тогда реально поверила в атлантические перспективы своей несостоявшейся страны. Да и просто раскладывала "яйца в разные корзины" с учетом того, что их капиталы находились на Западе. С этими деятелями периодически подписывали малозначимые документы, подпитывая их веру в светлое атлантическое будущее. Сами по себе эти бумажки, которые якобы должны были привести Украину в "натовский рай", никакого значения не имели. Все они оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов украинского народа", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139187.html

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украина, россия, дмитрий медведев, леонид кучма, виктор ющенко, нато