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Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится - РИА Новости, 17.07.2024
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00:06 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139414.html
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится
Для России с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, все ключевые решения в альянсе принимаются США, РФ... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:06
2024-07-17T00:06
россия
марк рютте
сша
нидерланды
дмитрий медведев
нато
единая россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Для России с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, все ключевые решения в альянсе принимаются США, РФ же будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Для России же ничего не изменится, так как ключевые решения принимаются не странами-участницами НАТО, а одним государством - США. Никаких иллюзий мы не питаем и будем продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как делали это все прошедшие годы", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".
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россия, марк рютте, сша, нидерланды, дмитрий медведев, нато, единая россия
Россия, Марк Рютте, США, Нидерланды, Дмитрий Медведев, НАТО, Единая Россия
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится

Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Для России с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, все ключевые решения в альянсе принимаются США, РФ же будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Для России же ничего не изменится, так как ключевые решения принимаются не странами-участницами НАТО, а одним государством - США. Никаких иллюзий мы не питаем и будем продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как делали это все прошедшие годы", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев
00:04
 
РоссияМарк РюттеСШАНидерландыДмитрий МедведевНАТОЕдиная Россия
 
 
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