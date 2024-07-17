https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139414.html

Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится

Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится - РИА Новости, 17.07.2024

Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится

Для России с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, все ключевые решения в альянсе принимаются США, РФ... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:06

2024-07-17T00:06

2024-07-17T00:06

россия

марк рютте

сша

нидерланды

дмитрий медведев

нато

единая россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Для России с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, все ключевые решения в альянсе принимаются США, РФ же будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Для России же ничего не изменится, так как ключевые решения принимаются не странами-участницами НАТО, а одним государством - США. Никаких иллюзий мы не питаем и будем продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как делали это все прошедшие годы", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139187.html

россия

сша

нидерланды

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россия, марк рютте, сша, нидерланды, дмитрий медведев, нато, единая россия