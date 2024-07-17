https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139414.html
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится - РИА Новости, 17.07.2024
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится
Для России с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, все ключевые решения в альянсе принимаются США, РФ... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:06
2024-07-17T00:06
2024-07-17T00:06
россия
марк рютте
сша
нидерланды
дмитрий медведев
нато
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_46b6582534e1b66503c18f2fa722dbee.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Для России с назначением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменится, все ключевые решения в альянсе принимаются США, РФ же будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Для России же ничего не изменится, так как ключевые решения принимаются не странами-участницами НАТО, а одним государством - США. Никаких иллюзий мы не питаем и будем продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как делали это все прошедшие годы", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139187.html
россия
сша
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f861c2f8c2ef1fb5ab76457c0e6ba3a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк рютте, сша, нидерланды, дмитрий медведев, нато, единая россия
Россия, Марк Рютте, США, Нидерланды, Дмитрий Медведев, НАТО, Единая Россия
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится
Медведев: для России с Рютте на посту генсека НАТО ничего не изменится