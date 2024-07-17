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На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.07.2024
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13:01 17.07.2024 (обновлено: 13:04 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/mchs-1960218323.html
На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение
На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.07.2024
На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение
На месте крупного пожара в крымском Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:01
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коктебель
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На месте крупного пожара в крымском Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В понедельник было зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". Пожар сперва разросся до 20 гектаров, позже был локализован на 40 гектарах."На месте природного пожара в Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коктебель
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коктебель
На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение

МЧС: на месте крупного пожара в Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в Коктебеле
Последствия пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Последствия пожара в Коктебеле
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На месте крупного пожара в крымском Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В понедельник было зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". Пожар сперва разросся до 20 гектаров, позже был локализован на 40 гектарах.
«
"На месте природного пожара в Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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