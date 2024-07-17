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На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение

На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.07.2024

На месте пожара в Коктебеле ликвидировали открытое горение

На месте крупного пожара в крымском Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:01

2024-07-17T13:01

2024-07-17T13:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коктебель

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На месте крупного пожара в крымском Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В понедельник было зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". Пожар сперва разросся до 20 гектаров, позже был локализован на 40 гектарах."На месте природного пожара в Коктебеле объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

россия

коктебель

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коктебель