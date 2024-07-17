Рейтинг@Mail.ru
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 17.07.2024 (обновлено: 12:41 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/mchs-1960209113.html
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность - РИА Новости, 17.07.2024
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность
Сухая растительность вспыхнула в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма, пожар локализован на площади 1 тысячи "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:27
2024-07-17T12:41
происшествия
гурзуф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
ялта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Сухая растительность вспыхнула в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма, пожар локализован на площади 1 тысячи "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ."Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: город Ялта, поселок городского типа Гурзуф", - рассказали в ведомстве журналистам.По данным регионального МЧС РФ, пожар локализовали на площади 1 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960127218.html
гурзуф
республика крым
россия
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гурзуф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия, ялта
Происшествия, Гурзуф, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия, Ялта
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность

МЧС: пожар в поселке Гурзуф в Крыму локализован на площади 1 тыс "квадратов"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Сухая растительность вспыхнула в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма, пожар локализован на площади 1 тысячи "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: город Ялта, поселок городского типа Гурзуф", - рассказали в ведомстве журналистам.
По данным регионального МЧС РФ, пожар локализовали на площади 1 тысячи квадратных метров.
Место возгорания сухой травы в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами в окрестностях Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В окрестностях Севастополя потушили природный пожар
16 июля, 21:50
 
ПроисшествияГурзуфМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымРоссияЯлта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала