https://ria.ru/20240717/mchs-1960209113.html

В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность

В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность - РИА Новости, 17.07.2024

В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность

Сухая растительность вспыхнула в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма, пожар локализован на площади 1 тысячи "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:27

2024-07-17T12:27

2024-07-17T12:41

происшествия

гурзуф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Сухая растительность вспыхнула в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма, пожар локализован на площади 1 тысячи "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ."Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: город Ялта, поселок городского типа Гурзуф", - рассказали в ведомстве журналистам.По данным регионального МЧС РФ, пожар локализовали на площади 1 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1960127218.html

гурзуф

республика крым

россия

ялта

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происшествия, гурзуф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия, ялта