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В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность - РИА Новости, 17.07.2024
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность
Сухая растительность вспыхнула в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма, пожар локализован на площади 1 тысячи "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:27
2024-07-17T12:27
2024-07-17T12:41
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Сухая растительность вспыхнула в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма, пожар локализован на площади 1 тысячи "квадратов", сообщает крымское управление МЧС РФ."Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: город Ялта, поселок городского типа Гурзуф", - рассказали в ведомстве журналистам.По данным регионального МЧС РФ, пожар локализовали на площади 1 тысячи квадратных метров.
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происшествия, гурзуф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия, ялта
Происшествия, Гурзуф, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия, Ялта
В крымском поселке Гурзуф вспыхнула сухая растительность
МЧС: пожар в поселке Гурзуф в Крыму локализован на площади 1 тыс "квадратов"