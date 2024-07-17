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Департамент ЖКХ Москвы провел мастер-класс для пациентов столичной больницы

Департамент ЖКХ Москвы провел мастер-класс для пациентов столичной больницы - РИА Новости, 22.07.2024

Департамент ЖКХ Москвы провел мастер-класс для пациентов столичной больницы

Департамент ЖКХ Москвы провел мастер-класс для пациентов столичной больницы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-17T16:55

2024-07-17T16:55

2024-07-22T15:21

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Департамент ЖКХ Москвы провел мастер-класс для пациентов столичной больницы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Департамент ЖКХ города Москвы провел мастер-класс для пациентов Российской детской клинической больницы. Мероприятие прошло в День рисования на асфальте. В нем приняли участие около 500 ребят", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что участники молодежного совета департамента ЖКХ показали детям основные приемы рисования мелками, научили создавать красочные рисунки на асфальте и зарядили участников положительными эмоциями. "Участники молодежного совета департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы регулярно помогают организовывать мероприятия в детских медучреждениях - проводят мастер-классы, игры, конкурсы, устраивают представления и фотосессии", - уточняется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, департамент жкх, общество