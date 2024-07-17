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Маск объявил "окончание карьеры" губернатора Калифорнии - РИА Новости, 17.07.2024
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19:49 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/mask-1960346540.html
Маск объявил "окончание карьеры" губернатора Калифорнии
Маск объявил "окончание карьеры" губернатора Калифорнии - РИА Новости, 17.07.2024
Маск объявил "окончание карьеры" губернатора Калифорнии
Предприниматель Илон Маск, поддержавший кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, объявил "окончание карьеры" губернатора... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:49
2024-07-17T19:49
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, поддержавший кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, объявил "окончание карьеры" губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которого называли в числе возможных кандидатов на номинацию от демократов в случае, если действующий президент Джо Байден покинет гонку. "Карьера Гэвина завершена", - написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х. Бизнесмен продолжает атаки на Ньюсома, усилившиеся после подписания им закона, расширяющего полномочия школ в вопросах гендерного самоопределения и сексуальной ориентации воспитанников. Накануне во вторник Маск объявил, что в интересах обеспечения защиты своих сотрудников, переводит из Калифорнии в Техас штаб-квартиру компании SpaceX и социальной сети Х. Маск, заявивший о поддержке Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, по данным источников Wall Street Journal, намерен ежемесячно выделять 45 миллионов долларов США политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Демократ Ньюсом, 56-ти лет, является губернатором Калифорнии с 2019 года. После неудачного выступления на телевизионных дебатах действующего президента Байдена и многочисленных призывов в стане демократов к тому, чтобы 81-летний глава государства отказался от участия в борьбе за президентское кресло на второй срок, Ньюсом назывался в числе потенциально возможных претендентов на роль кандидата в президенты от демократической партии. Отвечая на заявления Маска об переезде его компаний в Техас, губернатор Калифорнии написал в соцсети Х: "ты преклонил колено", сопроводив пост скриншотом критического высказывания экс-президента об Илоне Маске.
https://ria.ru/20240717/spacex-1960141932.html
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в мире, технологии, сша, калифорния, техас, илон маск, дональд трамп, джо байден
В мире, Технологии, США, Калифорния, Техас, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден
Маск объявил "окончание карьеры" губернатора Калифорнии

Маск объявил о "завершении карьеры" губернатора Калифорнии Ньюсома

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, поддержавший кандидатуру Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, объявил "окончание карьеры" губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которого называли в числе возможных кандидатов на номинацию от демократов в случае, если действующий президент Джо Байден покинет гонку.
"Карьера Гэвина завершена", - написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х. Бизнесмен продолжает атаки на Ньюсома, усилившиеся после подписания им закона, расширяющего полномочия школ в вопросах гендерного самоопределения и сексуальной ориентации воспитанников. Накануне во вторник Маск объявил, что в интересах обеспечения защиты своих сотрудников, переводит из Калифорнии в Техас штаб-квартиру компании SpaceX и социальной сети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей
Вчера, 00:46
Маск, заявивший о поддержке Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, по данным источников Wall Street Journal, намерен ежемесячно выделять 45 миллионов долларов США политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.
Демократ Ньюсом, 56-ти лет, является губернатором Калифорнии с 2019 года. После неудачного выступления на телевизионных дебатах действующего президента Байдена и многочисленных призывов в стане демократов к тому, чтобы 81-летний глава государства отказался от участия в борьбе за президентское кресло на второй срок, Ньюсом назывался в числе потенциально возможных претендентов на роль кандидата в президенты от демократической партии. Отвечая на заявления Маска об переезде его компаний в Техас, губернатор Калифорнии написал в соцсети Х: "ты преклонил колено", сопроводив пост скриншотом критического высказывания экс-президента об Илоне Маске.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ
13 июля, 02:13
 
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