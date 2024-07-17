https://ria.ru/20240717/marsh-1960191416.html
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов.
2024-07-17T11:10
2024-07-17T11:10
2024-07-17T11:10
видео
москва
садовое кольцо (москва)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960188286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac57c121177e77b3ea7db7edfa799504.jpg
Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев."Парад" проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов.Подобных по масштабу "маршей" больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года.
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960188286_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_079e43429803f72b8b8c52d77db913e0.jpg
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов.
Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев.
“Парад” проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов.
Подобных по масштабу “маршей” больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года.
2024-07-17T11:10
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, садовое кольцо (москва), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Москва, Садовое кольцо (Москва), Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов.