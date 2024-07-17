https://ria.ru/20240717/marsh-1960191416.html

Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы

Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы - РИА Новости, 17.07.2024

Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы

17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов.

2024-07-17T11:10

2024-07-17T11:10

2024-07-17T11:10

видео

москва

садовое кольцо (москва)

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев."Парад" проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов.Подобных по масштабу "маршей" больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года.

москва

садовое кольцо (москва)

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы 17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. “Парад” проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов. Подобных по масштабу “маршей” больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года. 2024-07-17T11:10 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, москва, садовое кольцо (москва), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), видео