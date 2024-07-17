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Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
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11:10 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/marsh-1960191416.html
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов.
2024-07-17T11:10
2024-07-17T11:10
видео
москва
садовое кольцо (москва)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев."Парад" проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов.Подобных по масштабу "маршей" больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года.
москва
садовое кольцо (москва)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. “Парад” проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов. Подобных по масштабу “маршей” больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года.
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видео, москва, садовое кольцо (москва), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Москва, Садовое кольцо (Москва), Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы
17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов.
2024-07-17T11:10
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Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы

Читать ria.ru в
17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов.
Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев.
"Парад" проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов.
Подобных по масштабу "маршей" больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года.
 
ВидеоМоскваСадовое кольцо (Москва)Вторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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