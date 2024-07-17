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"Марш побежденных" – парад пленных немецких войск (1944)

"Марш побежденных" – парад пленных немецких войск (1944) - РИА Новости, 17.07.2024

"Марш побежденных" – парад пленных немецких войск (1944)

17 июля 1944 года по Москве "парадом побежденных" прошли почти 58 тысяч немецких военнопленных. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:46

2024-07-17T01:46

2024-07-17T01:46

справки

москва

ссср

садовое кольцо (москва)

лаврентий берия

великая отечественная война (1941-1945)

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17 июля 1944 года по Москве "парадом побежденных" прошли почти 58 тысяч немецких военнопленных. Летом 1944 года советские войска провели Белорусскую наступательную операцию с целью разгромить немецкую группу армий "Центр". К середине июля основные силы противника были разбиты – потери вермахта составили около 400 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными. Руководство страны решило использовать такую возможность не только воодушевить население СССР, но и продемонстрировать свои военные успехи союзникам. Для этого было принято решение провести пленных немцев по улицам Москвы. Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД) в строжайшем секрете стал готовить масштабную операцию, получившую кодовое название "Большой вальс".В белорусских лагерях для немецких военнопленных отобрали относительно здоровых и способных самостоятельно передвигаться гитлеровских солдат и офицеров. Их сосредоточили на железнодорожных станциях Бобруйска и Витебска под охраной частей НКВД, откуда в вагонах-теплушках под конвоем войск НКВД отправили в сторону Москвы. По подсчетам историков, для этого понадобилось более тысячи вагонов (около 40 эшелонов) и несколько сотен солдат-конвоиров. Пленных по прибытии в столицу разместили на территории ипподрома, стадиона "Динамо" и Ходынского поля.Пленных кормили усиленным пайком – кашей и хлебом с салом – и обеспечивали достаточным количеством воды для питья. Они должны были предстать перед глазами москвичей в том виде, в котором их захватили советские солдаты, поэтому никому из них не выдали трофейную форму, сделав исключение только для высших офицеров, которые должны были возглавить колонну. По условиям сдачи им сохранили полный мундир и награды.Утром 17 июля 1944 года по радио и в газете "Правда" сообщили, что взятые в плен солдаты и офицеры вермахта пройдут по улицам столицы в 11 часов. Кроме того, москвичей предупредили, что все обязаны "соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-либо выходок по отношению к военнопленным". К назначенному времени центральные улицы столицы заполнили жители города. Охрану порядка обеспечивали более десяти тысяч сотрудников НКВД, руководил прохождением пленных командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьев. В 11 часов утра немецкие военнопленные (57,6 тысячи человек), выстроенные по званиям шпалерами по 600 человек – 20 по фронту и 30 в глубину, двинулись от ипподрома по Ленинградскому шоссе к площади Маяковского (сейчас Триумфальная площадь). Дойдя до площади, колонна разделилась. Первая, насчитывавшая примерно 42 тысячи человек, направилась по Садовому кольцу по часовой стрелке в сторону Курского вокзала. Во главе колонны шли 19 плененных в ходе Белорусской операции немецких генералов в мундирах и при орденах. За ними следовали офицеры в порядке убывания старшинства и рядовые. Чуть более 15 тысяч человек образовали вторую колонну, которая пошла по Садовому кольцу против часовой стрелки в направлении железнодорожной станции Канатчиково Окружной железной дороги (сейчас район метро "Ленинский проспект"). По обеим сторонам колонны сопровождали всадники с обнаженными шашками и бойцы НКВД с винтовками. Замыкали парад поливальные машины, символически смывавшие с московских дорог следы поверженного противника.Шествие закончилось к семи часам вечера, когда немцев погрузили в эшелоны и повезли в лагеря для военнопленных. Генералы были отправлены в Бутырскую и Лефортовскую тюрьмы.В письменном рапорте в Государственный комитет обороны нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал, что при прохождении военнопленных жители города вели себя организованно, однако во время шествия со стороны населения было большое количество выкриков "Смерть Гитлеру!" и "Смерть фашизму!". В целом, по словам очевидцев, агрессивных выпадов против немцев было немного. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

ссср

садовое кольцо (москва)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, ссср, садовое кольцо (москва), лаврентий берия, великая отечественная война (1941-1945)