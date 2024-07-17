https://ria.ru/20240717/marfopole-1960224018.html
Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ
Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ
Удар нанесен по селу Марфополе у Гуляйполя, в которое пришло подкрепление ВСУ, погибли около 30 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:22
2024-07-17T13:22
2024-07-17T13:22
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вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Удар нанесен по селу Марфополе у Гуляйполя, в которое пришло подкрепление ВСУ, погибли около 30 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Был нанесен удар по селу восточнее Гуляйполя - Марфополю. В данное село прибыло подкрепление бандеровцев в составе около роты. Теперь нужна эвакуация и новое подкрепление", - отметил Лебедев. Он добавил, что удар был массированный, в результате него погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ
Подполье: ВС России ударили по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Удар нанесен по селу Марфополе у Гуляйполя, в которое пришло подкрепление ВСУ, погибли около 30 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Был нанесен удар по селу восточнее Гуляйполя - Марфополю. В данное село прибыло подкрепление бандеровцев в составе около роты. Теперь нужна эвакуация и новое подкрепление", - отметил Лебедев.
Он добавил, что удар был массированный, в результате него погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.