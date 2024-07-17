https://ria.ru/20240717/marfopole-1960224018.html

Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ

Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ

Удар нанесен по селу Марфополе у Гуляйполя, в которое пришло подкрепление ВСУ, погибли около 30 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:22

2024-07-17T13:22

2024-07-17T13:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Удар нанесен по селу Марфополе у Гуляйполя, в которое пришло подкрепление ВСУ, погибли около 30 военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Был нанесен удар по селу восточнее Гуляйполя - Марфополю. В данное село прибыло подкрепление бандеровцев в составе около роты. Теперь нужна эвакуация и новое подкрепление", - отметил Лебедев. Он добавил, что удар был массированный, в результате него погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.

https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность