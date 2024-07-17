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СМИ раскрыли, зачем Макрон встретится с новым премьером Великобритании - РИА Новости, 17.07.2024
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21:15 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/makron-1960360970.html
СМИ раскрыли, зачем Макрон встретится с новым премьером Великобритании
СМИ раскрыли, зачем Макрон встретится с новым премьером Великобритании - РИА Новости, 17.07.2024
СМИ раскрыли, зачем Макрон встретится с новым премьером Великобритании
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером для "пересмотра" двусторонних отношений,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:15
2024-07-17T21:15
в мире
великобритания
франция
европа
эммануэль макрон
кир стармер
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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером для "пересмотра" двусторонних отношений, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейской дворец. На "полях" очередного саммита Европейского политического сообщества недалеко от Оксфорда (Великобритания) Макрон проведет "первые углубленные переговоры" с вновь избранным премьером. За рабочим ужином по окончании саммита речь пойдет как об отношениях между странами, так и о Евросоюзе в целом, сообщили в окружении французского президента. Лидеры ранее уже провели телефонные переговоры, а также кратко встретились в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Также, как напоминает агентство, Стармер, еще будучи главой оппозиции, приезжал на встречу с Макроном в сентябре 2023 года. "Британский премьер-министр хотел выразить президенту свое желание "перезагрузить" отношения с Европой и ЕС, а также дать оценку состоянию британо-французских отношений", — отметили в Елисейском дворце. Встреча в четверг даст возможность "всесторонне рассмотреть и проанализировать все связи, которые есть у Парижа с Соединенным Королевством". "Первое, что новое правительство должно объяснить, это как оно видит свои будущие отношения с ЕС после брекзита. У нас всех есть взаимный интерес в рассмотрении этого сближения", - сообщили в офисе Макрона. Что касается франко-британских отношений, в Елисейском дворце отметили, что будут обсуждаться энергетические вопросы, в особенности, сфера ядерной энергетики, а также оборона и сотрудничество в вопросах миграции и ситуация в Ла-Манше - тема, часто вызывающая споры с британской стороной. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html
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в мире, великобритания, франция, европа, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, нато, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Великобритания, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз, НАТО, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ раскрыли, зачем Макрон встретится с новым премьером Великобритании

АФП: Макрон встретится с новым премьером Великобритании для пересмотра отношений

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером для "пересмотра" двусторонних отношений, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейской дворец.
На "полях" очередного саммита Европейского политического сообщества недалеко от Оксфорда (Великобритания) Макрон проведет "первые углубленные переговоры" с вновь избранным премьером.
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За рабочим ужином по окончании саммита речь пойдет как об отношениях между странами, так и о Евросоюзе в целом, сообщили в окружении французского президента.
Лидеры ранее уже провели телефонные переговоры, а также кратко встретились в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Также, как напоминает агентство, Стармер, еще будучи главой оппозиции, приезжал на встречу с Макроном в сентябре 2023 года.
«
"Британский премьер-министр хотел выразить президенту свое желание "перезагрузить" отношения с Европой и ЕС, а также дать оценку состоянию британо-французских отношений", — отметили в Елисейском дворце.
Встреча в четверг даст возможность "всесторонне рассмотреть и проанализировать все связи, которые есть у Парижа с Соединенным Королевством".
«
"Первое, что новое правительство должно объяснить, это как оно видит свои будущие отношения с ЕС после брекзита. У нас всех есть взаимный интерес в рассмотрении этого сближения", - сообщили в офисе Макрона.
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Что касается франко-британских отношений, в Елисейском дворце отметили, что будут обсуждаться энергетические вопросы, в особенности, сфера ядерной энергетики, а также оборона и сотрудничество в вопросах миграции и ситуация в Ла-Манше - тема, часто вызывающая споры с британской стороной.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
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