https://ria.ru/20240717/makhachkala-1960179705.html
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2024
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник
Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:17
2024-07-17T10:17
2024-07-17T10:34
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики."Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 миллионов рублей. Возбуждено дело", – сказал собеседник агентства.Другой источник РИА Новости в силовых структурах региона также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.
https://ria.ru/20231107/mvd-1907848680.html
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происшествия, махачкала
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник
Казбека Мурзаева задержали по подозрению во взятке в 13 миллионов рублей