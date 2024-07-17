Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 17.07.2024 (обновлено: 10:34 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/makhachkala-1960179705.html
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2024
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник
Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:17
2024-07-17T10:34
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики."Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 миллионов рублей. Возбуждено дело", – сказал собеседник агентства.Другой источник РИА Новости в силовых структурах региона также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.
https://ria.ru/20231107/mvd-1907848680.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник

Казбека Мурзаева задержали по подозрению во взятке в 13 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики.
«
"Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 миллионов рублей. Возбуждено дело", – сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости в силовых структурах региона также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.
Руфат Исмаилов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Дагестане задержали замглавы МВД Исмаилова, сообщил источник
7 ноября 2023, 11:40
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала