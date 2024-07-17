https://ria.ru/20240717/makhachkala-1960179705.html

В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник

В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2024

В Махачкале задержали замначальника ЛУ на транспорте МВД, сообщил источник

Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:17

2024-07-17T10:17

2024-07-17T10:34

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики."Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 миллионов рублей. Возбуждено дело", – сказал собеседник агентства.Другой источник РИА Новости в силовых структурах региона также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.

https://ria.ru/20231107/mvd-1907848680.html

махачкала

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2024

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происшествия, махачкала