https://ria.ru/20240717/losos-1960290399.html

В Японии продавался лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо"

В Японии продавался лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо" - РИА Новости, 17.07.2024

В Японии продавался лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо"

Японская компания-ретейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити с 2021 по 2023 год продавала соленый лосось из России под маркировкой... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:44

2024-07-17T16:44

2024-07-17T18:55

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хоккайдо

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Японская компания-ретейлер Yamanaka в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити с 2021 по 2023 год продавала соленый лосось из России под маркировкой "сделано на Хоккайдо", сообщила японская газета Mainichi. "Семнадцатого июля управление сельского хозяйства (региона. — Прим. ред.) Токай обвинило компанию Yamanaka, которая управляет 61 супермаркетом, главным образом в регионе Тюбу, в продаже соленого лосося из России с маркировкой "произведено на Хоккайдо" в супермаркетах в префектуре Аити", — указано в материале.Газета приводит заявление компании, согласно которому с декабря 2021 года в их магазинах стал продаваться российский лосось вместо того, что произведен на острове Хоккайдо. Хотя все магазины сети оповестили об изменениях, до четырех магазинов эта информация могла не дойти. С тех пор там за год и десять месяцев реализовали более 7,9 тысячи упаковок российского лосося с неверной информацией о месте производства. В компании извинились за обнаруженную ошибку и заявили, что проведут внутренние тренинги по правильной маркировке товаров.

https://ria.ru/20231203/krab-1913403787.html

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россия, хоккайдо, в мире, япония