https://ria.ru/20240717/lodki-1960155978.html

Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей

Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей - РИА Новости, 17.07.2024

Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей

Приамурье впервые отправит две моторные лодки для штурма бойцам спецоперации, а также по железной дороге повезут 12 автомобилей для нужд военных на СВО,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:29

2024-07-17T05:29

2024-07-17T05:29

надежные люди

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл – РИА Новости. Приамурье впервые отправит две моторные лодки для штурма бойцам спецоперации, а также по железной дороге повезут 12 автомобилей для нужд военных на СВО, сообщает отделение Народного фронта Амурской области. "12 автомобилей и две моторные лодки отправятся по железной дороге из Приамурья для бойцов СВО. Это машины отечественного производства, переданные муниципалитетами, таджикской диаспорой, предпринимателями, жителями региона. Впервые отправляем бойцам две моторные лодки для штурма. Автобус – для госпиталя", - говорится в сообщении. Все машины наполнили гуманитарной помощью для военных и госпиталя. В этом помогли сотрудники амурского управления судебных приставов. Также изделия созданы Народными полками области. "Представители Совета ветеранов Благовещенского округа из Волково сплели маскировочные сети и залили сто окопных свечей. А "Фабрика для СВОих" передала бойцам нашлемники, сухие души и другие изделия", - указывается в тексте. Иерей Благовещенской епархии Святослав Шевченко прочел молитву и окропил святой водой автомобили.

https://radiosputnik.ru/20240715/volontery-1959774244.html

амурская область

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амурская область