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Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей - РИА Новости, 17.07.2024
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Надежные люди
 
05:29 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lodki-1960155978.html
Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей
Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей - РИА Новости, 17.07.2024
Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей
Приамурье впервые отправит две моторные лодки для штурма бойцам спецоперации, а также по железной дороге повезут 12 автомобилей для нужд военных на СВО,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:29
2024-07-17T05:29
надежные люди
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл – РИА Новости. Приамурье впервые отправит две моторные лодки для штурма бойцам спецоперации, а также по железной дороге повезут 12 автомобилей для нужд военных на СВО, сообщает отделение Народного фронта Амурской области. "12 автомобилей и две моторные лодки отправятся по железной дороге из Приамурья для бойцов СВО. Это машины отечественного производства, переданные муниципалитетами, таджикской диаспорой, предпринимателями, жителями региона. Впервые отправляем бойцам две моторные лодки для штурма. Автобус – для госпиталя", - говорится в сообщении. Все машины наполнили гуманитарной помощью для военных и госпиталя. В этом помогли сотрудники амурского управления судебных приставов. Также изделия созданы Народными полками области. "Представители Совета ветеранов Благовещенского округа из Волково сплели маскировочные сети и залили сто окопных свечей. А "Фабрика для СВОих" передала бойцам нашлемники, сухие души и другие изделия", - указывается в тексте. Иерей Благовещенской епархии Святослав Шевченко прочел молитву и окропил святой водой автомобили.
https://radiosputnik.ru/20240715/volontery-1959774244.html
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амурская область
Надежные люди, Амурская область
Приамурье впервые отправит в зону СВО моторные лодки и 12 автомобилей

Приамурье впервые отправит участникам СВО две моторные лодки и 12 автомобилей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл – РИА Новости. Приамурье впервые отправит две моторные лодки для штурма бойцам спецоперации, а также по железной дороге повезут 12 автомобилей для нужд военных на СВО, сообщает отделение Народного фронта Амурской области.
"12 автомобилей и две моторные лодки отправятся по железной дороге из Приамурья для бойцов СВО. Это машины отечественного производства, переданные муниципалитетами, таджикской диаспорой, предпринимателями, жителями региона. Впервые отправляем бойцам две моторные лодки для штурма. Автобус – для госпиталя", - говорится в сообщении.
Все машины наполнили гуманитарной помощью для военных и госпиталя. В этом помогли сотрудники амурского управления судебных приставов. Также изделия созданы Народными полками области.
"Представители Совета ветеранов Благовещенского округа из Волково сплели маскировочные сети и залили сто окопных свечей. А "Фабрика для СВОих" передала бойцам нашлемники, сухие души и другие изделия", - указывается в тексте.
Иерей Благовещенской епархии Святослав Шевченко прочел молитву и окропил святой водой автомобили.
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