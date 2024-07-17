Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами
LRT: Литва с 18 июля запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛитовские рабочие устанавливают забор на белорусско-литовской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Литовские рабочие устанавливают забор на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Литва вслед за Латвией с 18 июля запрещает въезд автомобилей с белорусскими регистрационными номерами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на таможенный департамент страны.
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"С 0.00 (совпадает с мск) 18 июля 2024 года на территорию Евросоюза не будут впускать легковые автомобили с белорусскими регистрационными номерами. Запрет на въезд в ЕС действует для всех автомобилей независимо от гражданства их владельца или водителя", - говорится в сообщении.
До 16 августа для граждан Белоруссии с действующим разрешением на въезд в Литву или пребывание в ней могут въехать в страну с личными целями, если автомобиль не предназначен для продажи.
Таможенный департамент информирует, что легковые автомобили с белорусскими регистрационными номерами обязаны покинуть Литву до 18 января 2025 года, с того дня их пребывание в стране будет считаться незаконным вплоть до угрозы конфискации.
Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.
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