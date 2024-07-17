https://ria.ru/20240717/litva-1960258176.html

Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами - РИА Новости, 17.07.2024

Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

Литва вслед за Латвией с 18 июля запрещает въезд автомобилей с белорусскими регистрационными номерами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:16

2024-07-17T15:16

2024-07-17T15:16

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Литва вслед за Латвией с 18 июля запрещает въезд автомобилей с белорусскими регистрационными номерами, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на таможенный департамент страны. "С 0.00 (совпадает с мск) 18 июля 2024 года на территорию Евросоюза не будут впускать легковые автомобили с белорусскими регистрационными номерами. Запрет на въезд в ЕС действует для всех автомобилей независимо от гражданства их владельца или водителя", - говорится в сообщении. До 16 августа для граждан Белоруссии с действующим разрешением на въезд в Литву или пребывание в ней могут въехать в страну с личными целями, если автомобиль не предназначен для продажи. Таможенный департамент информирует, что легковые автомобили с белорусскими регистрационными номерами обязаны покинуть Литву до 18 января 2025 года, с того дня их пребывание в стране будет считаться незаконным вплоть до угрозы конфискации. Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.

https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960002523.html

https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959659267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, литва, белоруссия, латвия, евросоюз