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В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих - РИА Новости, 17.07.2024
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22:41 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lift-1960371339.html
В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих
В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих - РИА Новости, 17.07.2024
В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих
Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге, они госпитализированы, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:41
2024-07-17T22:41
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге, они госпитализированы, сообщает городское ГСУСК РФ. Инцидент произошел 17 июля в доме на проспекте Энгельса. "В результате падения грузового лифта с высоты около пяти метров двое работников организации по производству мебели получили множественные травмы. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следственными органами проводится проверка по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих

Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге

© Fotolia / stockphoto maniaШахта лифта
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Fotolia / stockphoto mania
Шахта лифта. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге, они госпитализированы, сообщает городское ГСУСК РФ.
Инцидент произошел 17 июля в доме на проспекте Энгельса.
«
"В результате падения грузового лифта с высоты около пяти метров двое работников организации по производству мебели получили множественные травмы. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Следственными органами проводится проверка по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Кадр видео с места падения лифта в Шушарах - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Источник: в Петербурге упал лифт, в котором находились 15 человек
5 марта, 10:51
 
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