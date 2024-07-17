https://ria.ru/20240717/lift-1960371339.html

В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих

В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих - РИА Новости, 17.07.2024

В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих

Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге, они госпитализированы, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:41

2024-07-17T22:41

2024-07-17T22:41

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге, они госпитализированы, сообщает городское ГСУСК РФ. Инцидент произошел 17 июля в доме на проспекте Энгельса. "В результате падения грузового лифта с высоты около пяти метров двое работников организации по производству мебели получили множественные травмы. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следственными органами проводится проверка по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

https://ria.ru/20240305/lift-1931155356.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург