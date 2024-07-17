https://ria.ru/20240717/lavrov-1960360411.html

Лавров рассказал о контактах с американскими политологами

Лавров рассказал о контактах с американскими политологами - РИА Новости, 18.07.2024

Лавров рассказал о контактах с американскими политологами

Россия и США вели неафишировавшиеся контакты так называемого "второго трека" с участием политологов, обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-17T21:12

2024-07-17T21:12

2024-07-18T05:15

россия

сша

украина

сергей лавров

оон

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия и США вели неафишировавшиеся контакты так называемого "второго трека" с участием политологов, обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я вам скажу доверительно - у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств", - сказал Лавров журналистам по итогам поездки в Нью-Йорк на СБ ООН. Лавров рассказал, что в ходе этих контактов российские эксперты задали своим американским визави вопрос, поддержат ли США включение в любые будущие мирные договоренности "отмену (Киевом) законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни". "И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать", - заключил российский министр.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, сергей лавров, оон