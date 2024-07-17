https://ria.ru/20240717/lavrov-1960357052.html
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине
Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:53
2024-07-17T20:53
2024-07-17T21:07
в мире
украина
киев
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941029263_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_941ae667ef287c6dc329df42a7867964.jpg
ООН, 17 июл - РИА Новости. Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается"."Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет всё русское", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941029263_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_8a0a4816e169355610af2e8f9eeb15b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Киев, Сергей Лавров, Россия
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине
Лавров: надо, чтобы Украину перестали накачивать оружием, и конфликт закончится