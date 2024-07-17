https://ria.ru/20240717/lavrov-1960357052.html

Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине

Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине

Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:53

2024-07-17T20:53

2024-07-17T21:07

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается"."Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет всё русское", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html

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в мире, украина, киев, сергей лавров, россия