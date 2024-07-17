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Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
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20:53 17.07.2024 (обновлено: 21:07 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960357052.html
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине
Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:53
2024-07-17T21:07
в мире
украина
киев
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается"."Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет всё русское", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html
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в мире, украина, киев, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Киев, Сергей Лавров, Россия
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине

Лавров: надо, чтобы Украину перестали накачивать оружием, и конфликт закончится

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.
Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается".
«
"Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет всё русское", - отметил Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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