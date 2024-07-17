https://ria.ru/20240717/lavrov-1960338052.html

Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой

Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой - РИА Новости, 18.07.2024

Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного кризису на Ближнем Востоке, обратился к постпреду США Линде... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-17T19:02

2024-07-17T19:02

2024-07-18T03:18

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ООН, 17 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного кризису на Ближнем Востоке, обратился к постпреду США Линде Томас-Гринфилд. "Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь?" — сказал Лавров, обращаясь к Гринфилд.Накануне, выступая в ходе организованного Россией заседания Совета Безопасности на тему многостороннего сотрудничества, большую часть своего выступления постпред США посвятила кризису на Украине. Сегодня постпред Израиля, который ранее выступил на дебатах в Совбезе по ближневосточному кризису, активно критиковал Иран и заявил, что Тегеран "поставляет военное оборудование, которое потом используется против украинцев". Ранее глава внешнеполитического ведомства исламской республики подчеркнул ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. Он напомнил, что в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960330878.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960327358.html

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в мире, россия, сша, иран, сергей лавров, линда томас-гринфилд, сергей вершинин, оон