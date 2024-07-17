Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой
Лавров спросил у постпреда США в ООН Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 17 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного кризису на Ближнем Востоке, обратился к постпреду США Линде Томас-Гринфилд.
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"Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь?" — сказал Лавров, обращаясь к Гринфилд.
Накануне, выступая в ходе организованного Россией заседания Совета Безопасности на тему многостороннего сотрудничества, большую часть своего выступления постпред США посвятила кризису на Украине.
Ранее глава внешнеполитического ведомства исламской республики подчеркнул ложность безосновательных обвинений Ирана западными странами в якобы имеющем место применении иранских беспилотников в украинском конфликте. Он напомнил, что в ходе переговоров с главой МИД Украины была достигнута договоренность о встрече военных двух стран для предъявления доказательств применения БПЛА Ирана на Украине, однако украинская сторона так и не предоставила авторитетных документов по данному вопросу.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.