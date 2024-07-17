https://ria.ru/20240717/lavrov-1960169549.html
Лавров иронично отреагировал на речь американского дипломата в ООН
Лавров иронично отреагировал на речь американского дипломата в ООН - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров иронично отреагировал на речь американского дипломата в ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выделил "красочное" выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:06
2024-07-17T09:06
2024-07-17T11:41
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выделил "красочное" выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН."Я благодарю представителя Соединенных Штатов за красочное выступление", — иронично отметил он.Во время своего выступления Линда Томас-Гринфилд повторила основные тезисы Вашингтона в отношении российско-украинского конфликта. Так, она утверждает, что во время конфликта Россия превратила продовольствие в оружие, а это усугубило ситуацию не только на Украине, но и по всему миру. Кроме того, американский дипломат заявила, что Москва якобы прибегла к ядерному шантажу.Как подчеркнул накануне Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, Россия предлагает устранить первопричины украинского кризиса. Причем урегулирование текущего конфликта должно включать ликвидацию угроз, исходящих от стран Запада.В ответ официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение Лаврова. Он также заявил, что Вашингтон продолжит "работать" с украинскими властями.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960143955.html
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Лавров с иронией воспринял речь постпреда США на заседании СБ ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выделил "красочное" выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН.
2024-07-17T09:06
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, линда томас-гринфилд, оон, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Государственный департамент США
Лавров иронично отреагировал на речь американского дипломата в ООН
Лавров назвал красочным выступление постпреда США на заседании СБ ООН