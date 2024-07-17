https://ria.ru/20240717/lavrov-1960145929.html

Лавров и глава МИД Кувейта "сверили часы" по ближневосточной повестке

Лавров и глава МИД Кувейта "сверили часы" по ближневосточной повестке - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров и глава МИД Кувейта "сверили часы" по ближневосточной повестке

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Кувейта Абдулла Аль-Яхья "сверили часы" по темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:35

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Кувейта Абдулла Аль-Яхья "сверили часы" по темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы была проведена обстоятельная "сверка часов" по представляющим общий интерес темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что в ходе встречи была подчеркнута важность продолжения плотной координации подходов Москвы и Эль-Кувейта в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов. "Был также подтвержден взаимный настрой на дальнейшее поступательное развитие политического диалога, традиционно дружественных российско-кувейтских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Особо отмечено, что главным ориентиром в связи с этим остаются договоренности, достигнутые в ходе контактов на высшем уровне", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144943.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144423.html

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россия, кувейт, москва, сергей лавров, в мире