https://ria.ru/20240717/lavrov-1960145929.html
Лавров и глава МИД Кувейта "сверили часы" по ближневосточной повестке
Лавров и глава МИД Кувейта "сверили часы" по ближневосточной повестке - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров и глава МИД Кувейта "сверили часы" по ближневосточной повестке
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Кувейта Абдулла Аль-Яхья "сверили часы" по темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:35
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Кувейта Абдулла Аль-Яхья "сверили часы" по темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в МИД РФ. "В ходе состоявшейся беседы была проведена обстоятельная "сверка часов" по представляющим общий интерес темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что в ходе встречи была подчеркнута важность продолжения плотной координации подходов Москвы и Эль-Кувейта в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов. "Был также подтвержден взаимный настрой на дальнейшее поступательное развитие политического диалога, традиционно дружественных российско-кувейтских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Особо отмечено, что главным ориентиром в связи с этим остаются договоренности, достигнутые в ходе контактов на высшем уровне", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144943.html
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144423.html
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россия, кувейт, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Кувейт, Москва, Сергей Лавров, В мире
Лавров и глава МИД Кувейта "сверили часы" по ближневосточной повестке
Лавров и глава МИД Кувейта Аль-Яхья "сверили часы" по ближневосточной повестке
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Кувейта Абдулла Аль-Яхья "сверили часы" по темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы была проведена обстоятельная "сверка часов" по представляющим общий интерес темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что в ходе встречи была подчеркнута важность продолжения плотной координации подходов Москвы
и Эль-Кувейта
в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов.
"Был также подтвержден взаимный настрой на дальнейшее поступательное развитие политического диалога, традиционно дружественных российско-кувейтских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Особо отмечено, что главным ориентиром в связи с этим остаются договоренности, достигнутые в ходе контактов на высшем уровне", - заключили в ведомстве.