https://ria.ru/20240717/lavrov-1960143955.html

Россия учтет отход Берна от принципа нейтралитета, предупредил Лавров

Россия учтет отход Берна от принципа нейтралитета, предупредил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024

Россия учтет отход Берна от принципа нейтралитета, предупредил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров на встрече со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом указал на отход Берна от принципа нейтралитета, Москва будет это учитывать в своей... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:05

2024-07-17T01:05

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом указал на отход Берна от принципа нейтралитета, Москва будет это учитывать в своей политике, говорится в сообщении на сайте ведомства."С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов "нейтралитета" в контексте ее присоединения к антироссийским акциям западных столиц, сделавших ставки на безоглядную поддержку киевского режима", — указали в МИД.Лавров на встрече "представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обреченность попыток "коллективного Запада" предъявлять России различного рода ультиматумы".Как отметили в министерстве, на встрече "акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении".Встреча прошла в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН. Переговоры продлились почти час. По их завершении Лавров заявил, что они были "интересными".Во вторник Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. В числе прочего он прокомментировал решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты, назвав это унижением для Берлина. Также министр затронул тему украинского конфликта, подчеркнув, что урегулирование этого кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят от Запада.

https://ria.ru/20240716/predlozhenie-1960129589.html

https://ria.ru/20240716/knr-1960110249.html

россия

швейцария

москва

берн (кантон)

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в мире, россия, швейцария, москва, сергей лавров, оон, берн (кантон)