https://ria.ru/20240717/lavrov-1960142087.html
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни итоги визита в Москву короля Хамада бен Иса Аль... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:49
2024-07-17T00:49
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни итоги визита в Москву короля Хамада бен Иса Аль Халифы, а также ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве. "Министры обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на необходимость реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 22-23 мая официального визита Короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что министры выразили обоюдную заинтересованность координировать усилия на международной арене. "При обмене мнениями по ключевым темам региональной повестки дня основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта", - подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20240426/diplomatiya-1942471097.html
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россия, бахрейн, москва, сергей лавров, хамад бен иса аль халифа, в мире
Россия, Бахрейн, Москва, Сергей Лавров, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Москву
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни итоги визита в Москву короля Хамада бен Иса Аль Халифы, а также ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве.
"Министры обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на необходимость реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 22-23 мая официального визита Короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что министры выразили обоюдную заинтересованность координировать усилия на международной арене.
"При обмене мнениями по ключевым темам региональной повестки дня основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта", - подчеркнули в МИД России.