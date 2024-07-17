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Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
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00:49 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960142087.html
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни итоги визита в Москву короля Хамада бен Иса Аль... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:49
2024-07-17T00:49
россия
бахрейн
москва
сергей лавров
хамад бен иса аль халифа
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни итоги визита в Москву короля Хамада бен Иса Аль Халифы, а также ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве. "Министры обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на необходимость реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 22-23 мая официального визита Короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что министры выразили обоюдную заинтересованность координировать усилия на международной арене. "При обмене мнениями по ключевым темам региональной повестки дня основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта", - подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20240426/diplomatiya-1942471097.html
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россия, бахрейн, москва, сергей лавров, хамад бен иса аль халифа, в мире
Россия, Бахрейн, Москва, Сергей Лавров, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Россию

Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна итоги визита короля в Москву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни итоги визита в Москву короля Хамада бен Иса Аль Халифы, а также ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве.
"Министры обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на необходимость реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 22-23 мая официального визита Короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна палестино-израильский конфликт
26 апреля, 12:38
В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что министры выразили обоюдную заинтересованность координировать усилия на международной арене.
"При обмене мнениями по ключевым темам региональной повестки дня основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта", - подчеркнули в МИД России.
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