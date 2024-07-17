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Лавров проводит переговоры с главой МИД Бахрейна - РИА Новости, 17.07.2024
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00:20 17.07.2024 (обновлено: 00:23 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960140474.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бахрейна
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бахрейна - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бахрейна
Глава МИД Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:20
2024-07-17T00:23
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петер сийярто
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни. &quot;Очень хорошо, что представилась очередная возможность сверить наши позиции&quot;, — сказал министр перед началом встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Лавров выразил удовлетворение тем, что Россия и Бахрейн продолжают активно развивать сотрудничество после недавнего визита короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы. Он также отметил, что подписанные в ходе этого визита документы вывели отношения двух стран на качественно новый уровень.Во вторник Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. В числе прочего он прокомментировал решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты, назвав это унижением для Берлина. Также министр затронул тему украинского конфликта, подчеркнув, что урегулирование этого кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят от Запада.Позднее Лавров встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960137959.html
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в мире, бахрейн, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, хамад бен иса аль халифа, петер сийярто, оон
В мире, Бахрейн, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Хамад бен Иса Аль Халифа, Петер Сийярто, ООН
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бахрейна

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бахрейна в штаб-квартире ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.
«

"Очень хорошо, что представилась очередная возможность сверить наши позиции", — сказал министр перед началом встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Лавров выразил удовлетворение тем, что Россия и Бахрейн продолжают активно развивать сотрудничество после недавнего визита короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы. Он также отметил, что подписанные в ходе этого визита документы вывели отношения двух стран на качественно новый уровень.
Во вторник Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. В числе прочего он прокомментировал решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты, назвав это унижением для Берлина.
Также министр затронул тему украинского конфликта, подчеркнув, что урегулирование этого кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят от Запада.
Позднее Лавров встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
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В миреБахрейнРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровХамад бен Иса Аль ХалифаПетер СийяртоООН
 
 
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