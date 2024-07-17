На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку
Десантники "Ланцетом" уничтожили на правом берегу Днепра украинскую самоходку
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника "Zala" приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – замаскированную в лесополосе на удалении около 30 км от линии боевого соприкосновения 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ. "Ланцет" подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания САУ противника была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и по несколько единиц различной техники ВСУ.
В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.