https://ria.ru/20240717/lantset-1960155356.html

На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку

На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку - РИА Новости, 17.07.2024

На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку

Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:12

2024-07-17T05:12

2024-07-17T05:25

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника "Zala" приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – замаскированную в лесополосе на удалении около 30 км от линии боевого соприкосновения 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ. "Ланцет" подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания САУ противника была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и по несколько единиц различной техники ВСУ. В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953515758.html

https://ria.ru/20240607/svo-1951367707.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины