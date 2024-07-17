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На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 17.07.2024 (обновлено: 05:25 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lantset-1960155356.html
На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку
На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку - РИА Новости, 17.07.2024
На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:12
2024-07-17T05:25
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника "Zala" приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – замаскированную в лесополосе на удалении около 30 км от линии боевого соприкосновения 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ. "Ланцет" подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания САУ противника была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и по несколько единиц различной техники ВСУ. В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953515758.html
https://ria.ru/20240607/svo-1951367707.html
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днепр (город), херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку

Десантники "Ланцетом" уничтожили на правом берегу Днепра украинскую самоходку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника "Zala" приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – замаскированную в лесополосе на удалении около 30 км от линии боевого соприкосновения 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ. "Ланцет" подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение. После прямого попадания САУ противника была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уничтожение американского радара на харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Российские военные "Ланцетом" уничтожили американский радар под Харьковом
17 июня, 19:38
Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и по несколько единиц различной техники ВСУ.
В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Российский дрон "Ланцет" поразил украинский штурмовик Су-25
7 июня, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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