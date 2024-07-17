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В Кировской области закрыли незарегистрированный частный детский лагерь
В Кировской области закрыли незарегистрированный частный детский лагерь - РИА Новости, 17.07.2024
В Кировской области закрыли незарегистрированный частный детский лагерь
Отравившиеся в Кировской области дети находились на отдыхе в частном, не зарегистрированном лагере, его закрыли, сообщили РИА Новости в правительстве области. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:41
2024-07-17T10:41
2024-07-17T10:42
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Отравившиеся в Кировской области дети находились на отдыхе в частном, не зарегистрированном лагере, его закрыли, сообщили РИА Новости в правительстве области. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что четверо детей отравились в лагере в Кировской области, одного ребенка доставили в больницу. Прокуратура и следственное управление региона проводят проверки. "Двенадцатого июля в Оричевском районе в одном из частных домов был выявлен частный детский лагерь, который осуществлял свою деятельность без соблюдения требований, определенных действующим законодательством. В частности контрольно-надзорные органы не были уведомлены о деятельности организации. Лагерь также не был включён в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. Как подчеркнули в пресс-службе, в ходе проверки были выявлены признаки предпринимательской деятельности, которые могли причинить вред здоровью детей и сотрудников. "Деятельность лагеря прекращена, соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы для принятия мер реагирования", - сообщили в правительстве региона.
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происшествия, кировская область, оричевский район
Происшествия, Кировская область, Оричевский район
В Кировской области закрыли незарегистрированный частный детский лагерь
Власти Кировской области закрыли частный детский лагерь, где отравились дети
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Отравившиеся в Кировской области дети находились на отдыхе в частном, не зарегистрированном лагере, его закрыли, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что четверо детей отравились в лагере в Кировской области, одного ребенка доставили в больницу. Прокуратура и следственное управление региона проводят проверки.
«
"Двенадцатого июля в Оричевском районе в одном из частных домов был выявлен частный детский лагерь, который осуществлял свою деятельность без соблюдения требований, определенных действующим законодательством. В частности контрольно-надзорные органы не были уведомлены о деятельности организации. Лагерь также не был включён в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Как подчеркнули в пресс-службе, в ходе проверки были выявлены признаки предпринимательской деятельности, которые могли причинить вред здоровью детей и сотрудников.
"Деятельность лагеря прекращена, соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы для принятия мер реагирования", - сообщили в правительстве региона.