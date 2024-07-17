https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960208070.html

В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней

В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней - РИА Новости, 17.07.2024

В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней зафиксирован (АЧС) в селе Кузбасса, на территории населенного пункта ввели карантин, сообщил председатель правительства региона... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:22

2024-07-17T12:22

2024-07-17T12:23

происшествия

россия

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кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Вирус африканской чумы свиней зафиксирован (АЧС) в селе Кузбасса, на территории населенного пункта ввели карантин, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов в своем Telegram-канале. "На территории села Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа в двух личных подсобных хозяйствах граждан выявлен вирус африканской чумы свиней. Владельцы купили поросят без ветеринарных сопроводительных документов. Когда появились первые признаки болезни, к ветеринару владельцы животных сразу не обратились. Сейчас в населенном пункте введены карантинные меры, выставлены карантинные посты. Проводятся мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очагов заражения", – написал Панов. Глава регионального правительства уточнил, что такой чумой болеют свиньи и дикие кабаны. Для других видов животных заболевание не опасно. По информации Минсельхоза РФ, на территории России АЧС ежегодно регистрируется не менее, чем в 16 регионах. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20240708/karantin-1958369930.html

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происшествия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), кемеровская область