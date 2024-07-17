https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960208070.html
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней - РИА Новости, 17.07.2024
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней зафиксирован (АЧС) в селе Кузбасса, на территории населенного пункта ввели карантин, сообщил председатель правительства региона... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:22
2024-07-17T12:22
2024-07-17T12:23
происшествия
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600728554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00ffaa154bd72e2e65b951f404869778.jpg
КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Вирус африканской чумы свиней зафиксирован (АЧС) в селе Кузбасса, на территории населенного пункта ввели карантин, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов в своем Telegram-канале. "На территории села Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа в двух личных подсобных хозяйствах граждан выявлен вирус африканской чумы свиней. Владельцы купили поросят без ветеринарных сопроводительных документов. Когда появились первые признаки болезни, к ветеринару владельцы животных сразу не обратились. Сейчас в населенном пункте введены карантинные меры, выставлены карантинные посты. Проводятся мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очагов заражения", – написал Панов. Глава регионального правительства уточнил, что такой чумой болеют свиньи и дикие кабаны. Для других видов животных заболевание не опасно. По информации Минсельхоза РФ, на территории России АЧС ежегодно регистрируется не менее, чем в 16 регионах. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20240708/karantin-1958369930.html
https://ria.ru/20240712/primore-1959153490.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600728554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d22c952da12b49e4c6ed69e6dcd6749e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), кемеровская область
Происшествия, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Кемеровская область
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней
В селе Ур-Бедари в Кузбассе введен карантин после выявления вируса АЧС