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В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней - РИА Новости, 17.07.2024
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12:22 17.07.2024 (обновлено: 12:23 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960208070.html
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней - РИА Новости, 17.07.2024
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней зафиксирован (АЧС) в селе Кузбасса, на территории населенного пункта ввели карантин, сообщил председатель правительства региона... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:22
2024-07-17T12:23
происшествия
россия
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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Вирус африканской чумы свиней зафиксирован (АЧС) в селе Кузбасса, на территории населенного пункта ввели карантин, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов в своем Telegram-канале. "На территории села Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа в двух личных подсобных хозяйствах граждан выявлен вирус африканской чумы свиней. Владельцы купили поросят без ветеринарных сопроводительных документов. Когда появились первые признаки болезни, к ветеринару владельцы животных сразу не обратились. Сейчас в населенном пункте введены карантинные меры, выставлены карантинные посты. Проводятся мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очагов заражения", – написал Панов. Глава регионального правительства уточнил, что такой чумой болеют свиньи и дикие кабаны. Для других видов животных заболевание не опасно. По информации Минсельхоза РФ, на территории России АЧС ежегодно регистрируется не менее, чем в 16 регионах. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20240708/karantin-1958369930.html
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происшествия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), кемеровская область
Происшествия, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Кемеровская область
В Кузбассе выявили вирус африканской чумы свиней

В селе Ур-Бедари в Кузбассе введен карантин после выявления вируса АЧС

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВспышка африканской чумы свиней
Вспышка африканской чумы свиней - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вспышка африканской чумы свиней. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Вирус африканской чумы свиней зафиксирован (АЧС) в селе Кузбасса, на территории населенного пункта ввели карантин, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов в своем Telegram-канале.
"На территории села Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа в двух личных подсобных хозяйствах граждан выявлен вирус африканской чумы свиней. Владельцы купили поросят без ветеринарных сопроводительных документов. Когда появились первые признаки болезни, к ветеринару владельцы животных сразу не обратились. Сейчас в населенном пункте введены карантинные меры, выставлены карантинные посты. Проводятся мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очагов заражения", – написал Панов.
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Глава регионального правительства уточнил, что такой чумой болеют свиньи и дикие кабаны. Для других видов животных заболевание не опасно.
По информации Минсельхоза РФ, на территории России АЧС ежегодно регистрируется не менее, чем в 16 регионах.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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