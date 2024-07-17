https://ria.ru/20240717/kuban-1960208379.html
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения - РИА Новости, 17.07.2024
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения
Временные ограничения электроснабжения могут вводиться на Кубани из-за экстремальной жары, решение будет приниматься на основании мониторинга загрузки сети,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:23
2024-07-17T12:23
2024-07-17T12:23
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения электроснабжения могут вводиться на Кубани из-за экстремальной жары, решение будет приниматься на основании мониторинга загрузки сети, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. "Из-за экстремальной жары (+40 и выше) и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Уточняется, что решение об ограничении принимает филиал АО "СО ЕЭС" "Кубанское РДУ" (Региональное диспетчерское управление энергосистемы) на основании мониторинга загрузки сети. Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Юго-Западному энергорайонам, добавляют власти.
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краснодарский край, со еэс, россия, происшествия, общество
Краснодарский край, СО ЕЭС, Россия, Происшествия, Общество
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения
На Кубани из-за жары могут ввести временные ограничения электроснабжения