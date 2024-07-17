https://ria.ru/20240717/kuban-1960208379.html

На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения

На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения - РИА Новости, 17.07.2024

На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения

Временные ограничения электроснабжения могут вводиться на Кубани из-за экстремальной жары, решение будет приниматься на основании мониторинга загрузки сети,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:23

2024-07-17T12:23

2024-07-17T12:23

краснодарский край

со еэс

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения электроснабжения могут вводиться на Кубани из-за экстремальной жары, решение будет приниматься на основании мониторинга загрузки сети, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. "Из-за экстремальной жары (+40 и выше) и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Уточняется, что решение об ограничении принимает филиал АО "СО ЕЭС" "Кубанское РДУ" (Региональное диспетчерское управление энергосистемы) на основании мониторинга загрузки сети. Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Юго-Западному энергорайонам, добавляют власти.

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краснодарский край, со еэс, россия, происшествия, общество