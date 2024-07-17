Рейтинг@Mail.ru
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/kuban-1960208379.html
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения - РИА Новости, 17.07.2024
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения
Временные ограничения электроснабжения могут вводиться на Кубани из-за экстремальной жары, решение будет приниматься на основании мониторинга загрузки сети,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:23
2024-07-17T12:23
краснодарский край
со еэс
россия
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7b094ae7cd69b6f35f636bc0fd35c9a2.jpg
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения электроснабжения могут вводиться на Кубани из-за экстремальной жары, решение будет приниматься на основании мониторинга загрузки сети, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. "Из-за экстремальной жары (+40 и выше) и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Уточняется, что решение об ограничении принимает филиал АО "СО ЕЭС" "Кубанское РДУ" (Региональное диспетчерское управление энергосистемы) на основании мониторинга загрузки сети. Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Юго-Западному энергорайонам, добавляют власти.
https://ria.ru/20240717/sevastopol-1960207688.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_18dd1bdddd4477a906377444d9ae0e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, со еэс, россия, происшествия, общество
Краснодарский край, СО ЕЭС, Россия, Происшествия, Общество
На Кубани могут ввести временные ограничения электроснабжения

На Кубани из-за жары могут ввести временные ограничения электроснабжения

© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© iStock.com / kornyeyeva
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения электроснабжения могут вводиться на Кубани из-за экстремальной жары, решение будет приниматься на основании мониторинга загрузки сети, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"Из-за экстремальной жары (+40 и выше) и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона оборудование объединенной энергосистемы испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. На территории Кубани могут вводить временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
Уточняется, что решение об ограничении принимает филиал АО "СО ЕЭС" "Кубанское РДУ" (Региональное диспетчерское управление энергосистемы) на основании мониторинга загрузки сети.
Уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Юго-Западному энергорайонам, добавляют власти.
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии
Вчера, 12:19
 
Краснодарский крайСО ЕЭСРоссияПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала