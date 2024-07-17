https://ria.ru/20240717/ks-1960205043.html

"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе

"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе - РИА Новости, 17.07.2024

"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе

Российские самолеты МиГ-31БМ будут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине, пишет польское издание Komputer Swiat. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:08

2024-07-17T12:08

2024-07-17T12:08

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энтони блинкен

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миг-31

f-16

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские самолеты МиГ-31БМ будут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине, пишет польское издание Komputer Swiat."Дебют самолетов F-16 на Украине — это вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37", — говорится в материале.Журналист указал, что российские военные как раз получили новую партию самолетов МиГ-31БМ. Он предупредил, что западный самолет будет уступать российскому по дальности полета снарядов, даже если F-16 оснастят ракетой AIM-120."Ближайшие месяцы покажут, увидим ли мы воздушные бои в небе Украины, и кто выйдет из них победителем", — резюмировал обозреватель.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, нидерланды, дания, энтони блинкен, вооруженные силы украины, миг-31, f-16, политика, россия