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"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе - РИА Новости, 17.07.2024
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12:08 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ks-1960205043.html
"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе
"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе - РИА Новости, 17.07.2024
"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе
Российские самолеты МиГ-31БМ будут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине, пишет польское издание Komputer Swiat. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:08
2024-07-17T12:08
в мире
украина
нидерланды
дания
энтони блинкен
вооруженные силы украины
миг-31
f-16
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские самолеты МиГ-31БМ будут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине, пишет польское издание Komputer Swiat."Дебют самолетов F-16 на Украине — это вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37", — говорится в материале.Журналист указал, что российские военные как раз получили новую партию самолетов МиГ-31БМ. Он предупредил, что западный самолет будет уступать российскому по дальности полета снарядов, даже если F-16 оснастят ракетой AIM-120."Ближайшие месяцы покажут, увидим ли мы воздушные бои в небе Украины, и кто выйдет из них победителем", — резюмировал обозреватель.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, украина, нидерланды, дания, энтони блинкен, вооруженные силы украины, миг-31, f-16, политика, россия
В мире, Украина, Нидерланды, Дания, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, МиГ-31, F-16, Политика, Россия
"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе

KS: российские МиГ-31БМ будут главной угрозой для F-16 на Украине

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские самолеты МиГ-31БМ будут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине, пишет польское издание Komputer Swiat.
«
"Дебют самолетов F-16 на Украине — это вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37", — говорится в материале.
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Журналист указал, что российские военные как раз получили новую партию самолетов МиГ-31БМ. Он предупредил, что западный самолет будет уступать российскому по дальности полета снарядов, даже если F-16 оснастят ракетой AIM-120.
«
"Ближайшие месяцы покажут, увидим ли мы воздушные бои в небе Украины, и кто выйдет из них победителем", — резюмировал обозреватель.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители, которые поступят Киеву этим летом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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