https://ria.ru/20240717/krym-1960339583.html
В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии
В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024
В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии
Лимиты потребления электроэнергии установлены для Республики Крым на четверг Системным оператором Единой Энергетической системы для недопущения аварий на сетях... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:09
2024-07-17T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Лимиты потребления электроэнергии установлены для Республики Крым на четверг Системным оператором Единой Энергетической системы для недопущения аварий на сетях юга России из-за высоких температур, ожидаются временные отключения электроэнергии по графикам, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". "По распоряжению диспетчера Черноморского РДУ: в связи с ограничениями пропускной способности электрических сетей и аварийными ремонтами генерирующего оборудования ОЭС Юга в условиях высоких уровней потребления периода экстремально высоких температур в операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ необходимо ограничить режим потребления электрической мощности по территории эксплуатационной ответственности ГУП РК "Крымэнерго", - говорится в сообщении Ограничение по графику аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 18.07.2024 составит в объёме: с 09.00 до 11.00 – 20 МВт; с 11.00 до 18.00 – 35 МВт; с 18.00 до 20.00 – 20 МВт, уточнили в компании. В "Крымэнерго" отметили, что в связи этим ожидаются временные отключения потребления согласно графиков.
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ЖКХ, Республика Крым, Россия, Юг, Крымэнерго, СО ЕЭС
В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии
В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии для недопущения аварий
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Лимиты потребления электроэнергии установлены для Республики Крым на четверг Системным оператором Единой Энергетической системы для недопущения аварий на сетях юга России из-за высоких температур, ожидаются временные отключения электроэнергии по графикам, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
"По распоряжению диспетчера Черноморского РДУ: в связи с ограничениями пропускной способности электрических сетей и аварийными ремонтами генерирующего оборудования ОЭС Юга
в условиях высоких уровней потребления периода экстремально высоких температур в операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС
" Черноморское РДУ необходимо ограничить режим потребления электрической мощности по территории эксплуатационной ответственности ГУП РК "Крымэнерго", - говорится в сообщении
Ограничение по графику аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 18.07.2024 составит в объёме: с 09.00 до 11.00 – 20 МВт; с 11.00 до 18.00 – 35 МВт; с 18.00 до 20.00 – 20 МВт, уточнили в компании.
В "Крымэнерго" отметили, что в связи этим ожидаются временные отключения потребления согласно графиков.