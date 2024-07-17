https://ria.ru/20240717/krym-1960339583.html

В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии

В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024

В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии

Лимиты потребления электроэнергии установлены для Республики Крым на четверг Системным оператором Единой Энергетической системы для недопущения аварий на сетях... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:09

2024-07-17T19:09

2024-07-17T19:09

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крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Лимиты потребления электроэнергии установлены для Республики Крым на четверг Системным оператором Единой Энергетической системы для недопущения аварий на сетях юга России из-за высоких температур, ожидаются временные отключения электроэнергии по графикам, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". "По распоряжению диспетчера Черноморского РДУ: в связи с ограничениями пропускной способности электрических сетей и аварийными ремонтами генерирующего оборудования ОЭС Юга в условиях высоких уровней потребления периода экстремально высоких температур в операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ необходимо ограничить режим потребления электрической мощности по территории эксплуатационной ответственности ГУП РК "Крымэнерго", - говорится в сообщении Ограничение по графику аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 18.07.2024 составит в объёме: с 09.00 до 11.00 – 20 МВт; с 11.00 до 18.00 – 35 МВт; с 18.00 до 20.00 – 20 МВт, уточнили в компании. В "Крымэнерго" отметили, что в связи этим ожидаются временные отключения потребления согласно графиков.

https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960088199.html

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жкх, республика крым, россия, юг, крымэнерго, со еэс