В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии
В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии из-за аномальной жары
Проведение высотных монтажных работ на ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Графики временных отключений электроэнергии введены в Крыму, в течение дня будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа, сообщила компания "Крымэнерго".
Ранее в Севастополе по команде диспетчерской службы вновь введен график временного отключения электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"17 июля текущего года будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа. Данная мера вынужденная и носит временный характер. ГУП РК "Крымэнерго" составило графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований", – сообщили в компании.
В компании отметили, что меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и возросшего потребления электроэнергии.
Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров.
Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт. Энергоблок №1 станции был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, отмечала пресс-служба ведомства.
Во вторник были частично обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.