https://ria.ru/20240717/krym-1960226080.html

В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии

В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024

В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии

Графики временных отключений электроэнергии введены в Крыму, в течение дня будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:31

2024-07-17T13:31

2024-07-17T13:31

россия

севастополь

запорожье

михаил развожаев

крымэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ростовская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/26925/74/269257466_0:189:3001:1877_1920x0_80_0_0_9242d8d83198be5b1d2893af45c28b28.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Графики временных отключений электроэнергии введены в Крыму, в течение дня будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа, сообщила компания "Крымэнерго". Ранее в Севастополе по команде диспетчерской службы вновь введен график временного отключения электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "17 июля текущего года будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа. Данная мера вынужденная и носит временный характер. ГУП РК "Крымэнерго" составило графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований", – сообщили в компании. В компании отметили, что меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и возросшего потребления электроэнергии. Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров. Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт. Энергоблок №1 станции был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, отмечала пресс-служба ведомства. Во вторник были частично обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.

https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960134623.html

https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960126140.html

россия

севастополь

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, запорожье, михаил развожаев, крымэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс