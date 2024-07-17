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В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024
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13:31 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/krym-1960226080.html
В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии
В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2024
В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии
Графики временных отключений электроэнергии введены в Крыму, в течение дня будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:31
2024-07-17T13:31
россия
севастополь
запорожье
михаил развожаев
крымэнерго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ростовская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Графики временных отключений электроэнергии введены в Крыму, в течение дня будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа, сообщила компания "Крымэнерго". Ранее в Севастополе по команде диспетчерской службы вновь введен график временного отключения электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "17 июля текущего года будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа. Данная мера вынужденная и носит временный характер. ГУП РК "Крымэнерго" составило графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований", – сообщили в компании. В компании отметили, что меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и возросшего потребления электроэнергии. Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров. Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт. Энергоблок №1 станции был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, отмечала пресс-служба ведомства. Во вторник были частично обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.
https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960134623.html
https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960126140.html
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россия, севастополь, запорожье, михаил развожаев, крымэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс
Россия, Севастополь, Запорожье, Михаил Развожаев, Крымэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ростовская АЭС
В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии

В Крыму ввели графики временных отключений электроэнергии из-за аномальной жары

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПроведение высотных монтажных работ на ЛЭП
Проведение высотных монтажных работ на ЛЭП - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости. Графики временных отключений электроэнергии введены в Крыму, в течение дня будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа, сообщила компания "Крымэнерго".
Ранее в Севастополе по команде диспетчерской службы вновь введен график временного отключения электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Лампочки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии
16 июля, 23:03
"17 июля текущего года будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа. Данная мера вынужденная и носит временный характер. ГУП РК "Крымэнерго" составило графики временных отключений (ГВО). Вся информация размещена в официальных группах предприятия, а также направлена в администрации муниципальных образований", – сообщили в компании.
В компании отметили, что меры связаны с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и возросшего потребления электроэнергии.
Утром в среду "Системный оператор" сообщил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме юга России на фоне наплыва туристов и использования кондиционеров.
Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления на 1,5 ГВт в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Затем было объявлено о снижении ограничений на 500 МВт. Энергоблок №1 станции был отключен из-за срабатывания защиты генератора. Автоматика сработала штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, отмечала пресс-служба ведомства.
Во вторник были частично обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Временные отключения света затронули 40 процентов энергосистемы Краснодара
16 июля, 21:36
 
РоссияСевастопольЗапорожьеМихаил РазвожаевКрымэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Ростовская АЭС
 
 
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