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В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.07.2024
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15:08 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/kreyser-1960257058.html
В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота
В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.07.2024
В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщили в отделе информационного... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:08
2024-07-17T15:08
безопасность
суэцкий канал
красное море
средиземное море
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода. В частности, несколькими днями ранее моряки завершили выполнение учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, напомнили в отделе. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. С тех пор тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
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безопасность, суэцкий канал, красное море, средиземное море, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, Суэцкий канал, Красное море, Средиземное море, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ
В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в Красное море

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.
«
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода. В частности, несколькими днями ранее моряки завершили выполнение учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, напомнили в отделе.
Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. С тех пор тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
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БезопасностьСуэцкий каналКрасное мореСредиземное мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФ
 
 
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