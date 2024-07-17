https://ria.ru/20240717/kreyser-1960257058.html

В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота

В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.07.2024

В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщили в отделе информационного... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:08

2024-07-17T15:08

2024-07-17T15:08

безопасность

суэцкий канал

красное море

средиземное море

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода. В частности, несколькими днями ранее моряки завершили выполнение учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, напомнили в отделе. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. С тех пор тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

https://ria.ru/20240706/korabli-1957938391.html

суэцкий канал

красное море

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, суэцкий канал, красное море, средиземное море, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф