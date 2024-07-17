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В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота
В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота - РИА Новости, 17.07.2024
В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщили в отделе информационного... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:08
2024-07-17T15:08
2024-07-17T15:08
безопасность
суэцкий канал
красное море
средиземное море
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Суэцкий канал и вошли в Красное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи кораблей продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода. В частности, несколькими днями ранее моряки завершили выполнение учебно-боевых задач в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, напомнили в отделе. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января 2024 года. С тех пор тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
https://ria.ru/20240706/korabli-1957938391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, суэцкий канал, красное море, средиземное море, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф
Безопасность, Суэцкий канал, Красное море, Средиземное море, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ
В Красное море вошли ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в Красное море