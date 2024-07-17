https://ria.ru/20240717/kreml-1960227118.html

В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области

В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2024

В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области

Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области связано с варварскими атаками киевского режима на гражданские объекты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:32

2024-07-17T13:32

2024-07-17T13:34

белгородская область

россия

дмитрий песков

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области связано с варварскими атаками киевского режима на гражданские объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о вводе контрольно-пропускных пунктов в Белгородской области. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля в 14 населенных пунктах Белгородской области, где оперативная ситуация складывается сложно.

https://ria.ru/20240316/peskov-1933555199.html

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белгородская область, россия, дмитрий песков, вячеслав гладков