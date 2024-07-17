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В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области
В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области - РИА Новости, 17.07.2024
В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области
Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области связано с варварскими атаками киевского режима на гражданские объекты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:32
2024-07-17T13:32
2024-07-17T13:34
белгородская область
россия
дмитрий песков
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области связано с варварскими атаками киевского режима на гражданские объекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о вводе контрольно-пропускных пунктов в Белгородской области. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля в 14 населенных пунктах Белгородской области, где оперативная ситуация складывается сложно.
https://ria.ru/20240316/peskov-1933555199.html
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белгородская область, россия, дмитрий песков, вячеслав гладков
Белгородская область, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков
В Кремле прокомментировали ввод КПП в Белгородской области
Песков: ввод КПП в Белгородской области связан с варварскими атаками Киева