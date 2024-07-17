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В Кремле заявления ЕС о помощи Украине связали с мирной миссий Орбана - РИА Новости, 17.07.2024
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13:10 17.07.2024 (обновлено: 13:32 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kreml-1960220832.html
В Кремле заявления ЕС о помощи Украине связали с мирной миссий Орбана
В Кремле заявления ЕС о помощи Украине связали с мирной миссий Орбана - РИА Новости, 17.07.2024
В Кремле заявления ЕС о помощи Украине связали с мирной миссий Орбана
Заявления из Европы о решимости оказывать помощь Киеву в военных делах и попытки "изобличить" премьера Венгрии Виктора Орбана по сути являются публичным ответом РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:10
2024-07-17T13:32
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
визит орбана в россию
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заявления из Европы о решимости оказывать помощь Киеву в военных делах и попытки "изобличить" премьера Венгрии Виктора Орбана по сути являются публичным ответом на его мирные инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий. Песков Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. "Ответы были, даже публичные ответы - вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах. Наверное, это и есть ответ", - сказал Песков журналистам на вопрос, поступала ли реакция реакция Запада после данных предложений.Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, получила ли Москва копию предложений Орбана."Нет, мы ничего не получали", - сказал он.Отвечая на вопрос, были ли у Москвы после мирной миссии Орбана контакты с венгерской стороной, пресс-секретарь президента напомнил, что недавно состоялась встреча министров иностранных дел России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто."То есть эти контакты продолжаются", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html
https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960210988.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, визит орбана в россию, евросоюз, дмитрий песков
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию, Евросоюз, Дмитрий Песков
В Кремле заявления ЕС о помощи Украине связали с мирной миссий Орбана

Песков: заявления Европы о помощи Киеву — ответ на мирные инициативы Орбана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заявления из Европы о решимости оказывать помощь Киеву в военных делах и попытки "изобличить" премьера Венгрии Виктора Орбана по сути являются публичным ответом на его мирные инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий. Песков
Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза.
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"Ответы были, даже публичные ответы - вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах. Наверное, это и есть ответ", - сказал Песков журналистам на вопрос, поступала ли реакция реакция Запада после данных предложений.
Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, получила ли Москва копию предложений Орбана.
"Нет, мы ничего не получали", - сказал он.
Отвечая на вопрос, были ли у Москвы после мирной миссии Орбана контакты с венгерской стороной, пресс-секретарь президента напомнил, что недавно состоялась встреча министров иностранных дел России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто.
"То есть эти контакты продолжаются", - добавил Песков.
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В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВизит Орбана в РоссиюЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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