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В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества - РИА Новости, 17.07.2024
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12:00 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/krasnodar-1960203637.html
В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества
В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества - РИА Новости, 17.07.2024
В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества
График аварийного ограничения режима потребления электричества вводится в Краснодаре, чтобы в жаркую погоду избежать перегруза энергооборудования и кабельных... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:00
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жкх
краснодар
юбилейный
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. График аварийного ограничения режима потребления электричества вводится в Краснодаре, чтобы в жаркую погоду избежать перегруза энергооборудования и кабельных линий, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале. "Чтобы избежать перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий, в Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности. Такое указание дано нашим сетевикам от АО "СО ЕЭС" Кубанское региональное диспетчерское управление", - написал Наумов.Уточняется, что отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат. "Ежедневно с 12.00 до 18.00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения", - отметил Наумов, добавив, что эта мера является вынужденной в жару.
https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960073726.html
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жкх, краснодар, юбилейный, со еэс
ЖКХ, Краснодар, Юбилейный, СО ЕЭС
В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества

Мэр: график ограничения режима потребления электричества ввели в Краснодаре

© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© iStock.com / kornyeyeva
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. График аварийного ограничения режима потребления электричества вводится в Краснодаре, чтобы в жаркую погоду избежать перегруза энергооборудования и кабельных линий, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.
«
"Чтобы избежать перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий, в Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности. Такое указание дано нашим сетевикам от АО "СО ЕЭС" Кубанское региональное диспетчерское управление", - написал Наумов.
Уточняется, что отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.
"Ежедневно с 12.00 до 18.00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения", - отметил Наумов, добавив, что эта мера является вынужденной в жару.
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