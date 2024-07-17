https://ria.ru/20240717/krasnodar-1960203637.html

В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества

В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества - РИА Новости, 17.07.2024

В Краснодаре ввели график аварийного ограничения потребления электричества

График аварийного ограничения режима потребления электричества вводится в Краснодаре, чтобы в жаркую погоду избежать перегруза энергооборудования и кабельных... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:00

2024-07-17T12:00

2024-07-17T12:00

жкх

краснодар

юбилейный

со еэс

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. График аварийного ограничения режима потребления электричества вводится в Краснодаре, чтобы в жаркую погоду избежать перегруза энергооборудования и кабельных линий, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале. "Чтобы избежать перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий, в Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности. Такое указание дано нашим сетевикам от АО "СО ЕЭС" Кубанское региональное диспетчерское управление", - написал Наумов.Уточняется, что отключения могут коснуться жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат. "Ежедневно с 12.00 до 18.00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения", - отметил Наумов, добавив, что эта мера является вынужденной в жару.

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жкх, краснодар, юбилейный, со еэс