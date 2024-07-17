https://ria.ru/20240717/konstantinov-1960150096.html

В Крыму оценят ущерб от украинских терактов на Крымском мосту

В Крыму оценят ущерб от украинских терактов на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2024

В Крыму оценят ущерб от украинских терактов на Крымском мосту

В Крыму приступят к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту, работу организуют на высоком уровне, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:06

2024-07-17T03:06

2024-07-17T03:28

россия

киев

украина

владимир константинов

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму приступят к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту, работу организуют на высоком уровне, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Украинская сторона дважды организовывала теракты на Крымском мосту. Первый раз в октябре 2022 года, второй - ровно год назад - 17 июля 2023 года. "Мы приступим к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов", - сказал Константинов агентству. По его словам, после совершенных терактов меры безопасности на мосту усилили. "Виновные в теракте не особо скрываются и даже бахвалятся своим преступлением. Но уверен, их ждет неминуемое справедливое наказание", - сказал глава парламента. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.

https://ria.ru/20240717/slutskiy-1960145595.html

https://ria.ru/20240531/svo-1949670933.html

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киев

украина

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россия, киев, украина, владимир константинов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)