https://ria.ru/20240717/komi-1960191702.html

В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме

В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 17.07.2024

В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме в Троицко-Печорском... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:11

2024-07-17T11:11

2024-07-17T11:11

происшествия

россия

сыктывкар

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме в Троицко-Печорском районе Коми, сообщило СУ СК по республике. "Шестнадцатого июля... в деревне Усть-Унья Троицко-Печорского района в частном деревянном доме произошёл пожар, в результате которого погибли трое мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. По данным следствия, трое погибших жителей Сыктывкара приехали в деревню на рыбалку. Пожар произошел ночью "из-за неосторожного обращения с огнем и нарушений правил пожарной безопасности лицами, находившимися в доме".

https://ria.ru/20240707/pozhar-1958040910.html

россия

сыктывкар

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происшествия, россия, сыктывкар, республика коми