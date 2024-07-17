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В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 17.07.2024
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11:11 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/komi-1960191702.html
В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме
В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 17.07.2024
В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме в Троицко-Печорском... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:11
2024-07-17T11:11
происшествия
россия
сыктывкар
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме в Троицко-Печорском районе Коми, сообщило СУ СК по республике. "Шестнадцатого июля... в деревне Усть-Унья Троицко-Печорского района в частном деревянном доме произошёл пожар, в результате которого погибли трое мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. По данным следствия, трое погибших жителей Сыктывкара приехали в деревню на рыбалку. Пожар произошел ночью "из-за неосторожного обращения с огнем и нарушений правил пожарной безопасности лицами, находившимися в доме".
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происшествия, россия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Россия, Сыктывкар, Республика Коми
В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме

В Коми возбудили дело после гибели троих мужчин при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгнетушители
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме в Троицко-Печорском районе Коми, сообщило СУ СК по республике.
"Шестнадцатого июля... в деревне Усть-Унья Троицко-Печорского района в частном деревянном доме произошёл пожар, в результате которого погибли трое мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, трое погибших жителей Сыктывкара приехали в деревню на рыбалку. Пожар произошел ночью "из-за неосторожного обращения с огнем и нарушений правил пожарной безопасности лицами, находившимися в доме".
Анапа - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека
7 июля, 15:51
 
ПроисшествияРоссияСыктывкарРеспублика Коми
 
 
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