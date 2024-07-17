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В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме
В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 17.07.2024
В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме в Троицко-Печорском... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:11
2024-07-17T11:11
2024-07-17T11:11
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как трое мужчин погибли при пожаре в частном деревянном доме в Троицко-Печорском районе Коми, сообщило СУ СК по республике. "Шестнадцатого июля... в деревне Усть-Унья Троицко-Печорского района в частном деревянном доме произошёл пожар, в результате которого погибли трое мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. По данным следствия, трое погибших жителей Сыктывкара приехали в деревню на рыбалку. Пожар произошел ночью "из-за неосторожного обращения с огнем и нарушений правил пожарной безопасности лицами, находившимися в доме".
https://ria.ru/20240707/pozhar-1958040910.html
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происшествия, россия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Россия, Сыктывкар, Республика Коми
В Коми трое мужчин погибли при пожаре в частном доме
В Коми возбудили дело после гибели троих мужчин при пожаре в частном доме